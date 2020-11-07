Трамп заявил о фальсификациях на выборах в США

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Клипарт. Сток Сайт президента России, трамп дональд
Твиты Дональда Трампа с заявлениями о фальсификациях помечены, как спорные Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

Результаты голосования на президентских выборах США в штате Пенсильвания были незаконно изменены. Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп.

«Десятки тысяч голосов были незаконно получены после 8 вечера во вторник, в день выборов, что полностью и легко изменили результаты в Пенсильвании и некоторых других штатах», — написал Трамп в своем Twitter. Он подчеркнул, что его лидерство исчезло после того, как на избирательные участки перестали пускать наблюдателей. Между тем Twitter пометил несколько сообщений Трампа с заявлениями о фальсификациях, как содержащие спорный контент, который может ввести в заблуждение.

В США 3 ноября прошли всеобщие выборы. На место президента претендуют действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джозеф Байден. Сейчас Трамп имеет в своем активе 214 голосов выборщиков, в то время как его оппонент набрал 264 голоса, а для победы необходимо 270. Советники действующего президента рекомендуют ему готовиться к проигрышу на выборах, передает «Ридус».

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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