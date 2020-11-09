09 ноября 2020

В России придумали новый способ обнаружения коронавируса

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Скорая помощь и люди в защитных костюмах. Тюмень, защитный костюм, врачи, медики, коронавирус, ковид
Специальная программа будет помогать врачам с диагнозами Фото: Денис Моргунов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В России создали специальную платформу «Антикорона» для диагностики коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ).

«„Антикорона“ <…> позволяет быстрее диагностировать коронавирусную инфекцию», — сообщили RT в НТИ. Искусственный интеллект анализирует рентгеновские снимки, помогает поставить диагноз и сформировать план лечения. Уточняется, что доступ к платформе есть как у российских специалистов, так и у зарубежных.

Ранее главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов сообщил, что необоснованный прием антибиотиков при коронавирусе может ухудшить состояние организма. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус отметил, что пандемия коронавируса нового типа вышла за рамки простой чрезвычайной ситуации. По его словам, численность заразившихся стремительно растет, пишет «Дни.ру».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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