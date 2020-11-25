Экономист раскрыл надежный способ увеличить пенсии в России

Пенсии россиян вырастут, если Пенсионный фонд России (ПФР) будет ликвидирован. Об этом в беседе с URA.RU рассказал экономист Константин Селянин.
«Ликвидация ПФР может вызвать рост пенсий, пусть и не намного», — рассказал Селянин. По его словам, пенсионеры будут получать на 150—200 рублей больше, если ПФР расформируют, а здания организации продадут. «Устранение пенсионного фонда позволит освободить множество помещений», — добавил Селянин.
Экономист подчеркнул, что ликвидировать ведомство будет справедливо, поскольку его функции может исполнять государство. Селянин считает, что бюджет после ликвидации ПФР может пополниться на 100 млрд рублей. При этом пенсионеры ничего не потеряют, уверен он.
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время заседания Госдумы заявил, что Пенсионный фонд России будет устранен, а пенсии россиянам будут выплачиваться напрямую из бюджета. Он считает, что это ведомство является «огромной бюрократической структурой».
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