В ООН прозвучал призыв объедениться в борьбе с кризисом Фото: Patrick Gruban/Wikipedia

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Кризис 2020 года стал крупнейшим со времен Второй мировой войны. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

«2020 год не был похож ни на один другой. Конфликты, изменение климата и коронавирус создали величайший гуманитарный вызов после Второй мировой войны», — генсекретарь ООН опубликовал свой призыв в Тwitter.

Гутерреш отметил, что за последний год в мире в мире удвоилось число людей, столкнувшихся с угрозой голода. Он также подчеркнул, что уровень «крайней нищеты» вырос впервые за 22 года, пишет RT.

Генеральный секретарь ООН призвал все страны мобилизовать свои силы для помощи нуждающимся. «Нам нужно 35 млрд долларов, чтобы получить жизненно необходимую помощь для 160 млн человек, оказавшихся в наиболее уязвимом положении», — подчеркнул политик. По мнению генсекретаря ООН, страны, которые находятся в конфликтах и те, что имеют на них влияние, должны заключить перемирие.