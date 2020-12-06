06 декабря 2020

Кипр выдал России экс-советника главы Росрыболовства

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Клипарт. Магнитогорск, арест, мера пресечения, наручники
Юрий Хохлов просил 7 млн долларов за должность в Росрыболовстве Фото: Илья Московец © URA.RU

Бывшего советника руководителя Федерального агентства по рыболовству Юрия Хохлова, обвиняемого в многомиллионном мошенничестве, экстрадировали с Кипра в Россию. Об этом сообщили в Генпрокуратуре РФ.

«В сопровождении сотрудников ФСИН и российского бюро Интерпола Юрий Хохлов доставлен в Москву», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Он обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения.

По версии следствия, в 2016 году Хохлов убедил заплатить ему и его соучастникам 7 млн долларов за получение должности в Росрыболовстве. После передачи части денег ФСБ задержала мошенников, но экс советник руководителя агентства сбежал. Спустя два года его задержали на территории Кипра и отправили в Россию по запросу Генпрокуратуры.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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