Кипр выдал России экс-советника главы Росрыболовства

Бывшего советника руководителя Федерального агентства по рыболовству Юрия Хохлова, обвиняемого в многомиллионном мошенничестве, экстрадировали с Кипра в Россию. Об этом сообщили в Генпрокуратуре РФ.
«В сопровождении сотрудников ФСИН и российского бюро Интерпола Юрий Хохлов доставлен в Москву», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Он обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения.
По версии следствия, в 2016 году Хохлов убедил заплатить ему и его соучастникам 7 млн долларов за получение должности в Росрыболовстве. После передачи части денег ФСБ задержала мошенников, но экс советник руководителя агентства сбежал. Спустя два года его задержали на территории Кипра и отправили в Россию по запросу Генпрокуратуры.
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