Самое важное в России и в мире на 8 декабря. Владельцам квартир грозят новые штрафы, пенсионерам заморозили выплаты, чиновникам не стали повышать зарплаты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Техническое открытие кофейни Engels на проспекте Ленина. Екатеринбург, ноутбук, кофейня, фриланс, ресторан, engels, энгельс, удаленная работа, бокал вина, работа за компьютером
В России принят закон об удаленной работе Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Лукашенко может лишиться части полномочий — выходной 8 января могут перенести на 31 декабря — Путин подписал ряд важных законов — расширены полномочия полиции — пенсионерам могут ввести отсрочку по платежам — крупные предприятия получат господдержку. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 8 декабря — в обзоре URA.RU:

В Белоруссии создадут новый конституционный орган

31 декабря может стать выходным за счет переноса с другой даты

  • Депутаты Госдумы из фракции ЛДПР внесли законопроект о переносе выходного дня с 8 января на 31 декабря. Об этом сообщил глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

Расширены полномочия полиции

  • Госдума в первом чтении одобрила законопроект о расширении полномочий полиции. Теперь силовики смогут вскрывать автомобили и проникать в помещения для задержания людей.

Россияне с 2021 года смогут официально удаленно работать и лечиться

Пенсионерам заморозили выплаты и могут продлить рассрочки по кредитам

  • Накопительная часть пенсий заморожена до 2024 года. Такой закон подписал президент РФ Владимир Путин.
  • Российским неработающим пенсионерам могут продлить рассрочку по кредитам, задолженностям по налогам и страховым взносам. Соответствующий законопроект рассмотрят депутаты Госдумы во втором чтении на ближайшем заседании.

Россиян ждут новые штрафы, чиновникам не будут повышать зарплаты, продлена дачная амнистия

Государство поможет крупным компаниям

  • Поддержку системообразующих компаний в России продлят на 2021 год. В частности, это касается авиакомпаний и крупных промышленных предприятий. Об этом сообщили источники, близкие к кабмину.

Депутаты готовят закон для многодетных семей

  • Партия «Справедливая Россия» вносит в Госдуму законопроект, согласно которому многодетные семьи смогут получать деньги вместо земельных участков. Об этом сообщил лидер «СР» Сергей Миронов.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...