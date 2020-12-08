В России принят закон об удаленной работе Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Лукашенко может лишиться части полномочий — выходной 8 января могут перенести на 31 декабря — Путин подписал ряд важных законов — расширены полномочия полиции — пенсионерам могут ввести отсрочку по платежам — крупные предприятия получат господдержку. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 8 декабря — в обзоре URA.RU:

В Белоруссии создадут новый конституционный орган

Всебелорусское народное собрание станет конституционным органом и будет иметь часть президентских полномочий. С таким заявлением выступил действующий глава республики Александр Лукашенко.

31 декабря может стать выходным за счет переноса с другой даты

Депутаты Госдумы из фракции ЛДПР внесли законопроект о переносе выходного дня с 8 января на 31 декабря. Об этом сообщил глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

Расширены полномочия полиции

Госдума в первом чтении одобрила законопроект о расширении полномочий полиции. Теперь силовики смогут вскрывать автомобили и проникать в помещения для задержания людей.

Россияне с 2021 года смогут официально удаленно работать и лечиться

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в РФ с 1 января 2021 года регламентируется удаленная работа.

В России начали разрабатывать клинические рекомендации по применению цифровой медицины. Авторы инициативы направят документ в Минздрав России уже будущей весной.

Пенсионерам заморозили выплаты и могут продлить рассрочки по кредитам

Накопительная часть пенсий заморожена до 2024 года. Такой закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Российским неработающим пенсионерам могут продлить рассрочку по кредитам, задолженностям по налогам и страховым взносам. Соответствующий законопроект рассмотрят депутаты Госдумы во втором чтении на ближайшем заседании.

Россиян ждут новые штрафы, чиновникам не будут повышать зарплаты, продлена дачная амнистия

С января 2021 года для жителей многоквартирных домов будут введены штрафы за нецелевое использование нежилых помещений. Также это коснется и решеток на окнах первых этажей.

Индексация окладов госслужащих не будет производиться до 1 января 2022 года. Документ об этом подписал президент РФ Владимир Путин.

Также президентом подписан закон о продлении дачной амнистии до 1 марта 2026.

Государство поможет крупным компаниям

Поддержку системообразующих компаний в России продлят на 2021 год. В частности, это касается авиакомпаний и крупных промышленных предприятий. Об этом сообщили источники, близкие к кабмину.

Депутаты готовят закон для многодетных семей

Партия «Справедливая Россия» вносит в Госдуму законопроект, согласно которому многодетные семьи смогут получать деньги вместо земельных участков. Об этом сообщил лидер «СР» Сергей Миронов.