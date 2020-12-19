Поклонники телешоу поразились таланту актрисы Ольги Кузьминой в фигурном катании Фото: Анна Майорова © URA.RU

Поклонники телепроекта «Ледниковый период» рассказали в социальных сетях, за какие пары участников они болеют в финале шоу. В числе любимчиков зрителей оказались звезда сериала «Кухня» Ольга Кузьмина, которая выступает с фигуристом Александром Энбертом.

«Оба для меня — открытие года. Ольга и раньше мне нравилась как актриса, но я не знала, что она такая талантливая, смелая, и на льду покажет себя на высшем уровне», — написала одна из зрительниц в комментариях в группе проекта «ВКонтакте».

Зрители восхитились парой Кузьминой и Энберта скриншот «Вконтакте»

В числе других любимчиков оказались чемпионка Европы Яна Хохлова и актер Вячеслав Чепурченко скриншот «Вконтакте»

А паре телеведущей Ольги Бузовой и фигуристу Дмитрию Соловьеву досталось от зрителей шоу. При этом в соцсетях винят в провальных номерах именно певицу скриншот «Вконтакте»

Пользовательница Instargam Надежда выделила пару футболиста Дмитрия Сычова и фигуристку Марию Петрову и тандем актера Московского театра Вячеслава Чепурченко и чемпионки Европы Яны Хохловой. Она отметила и пару Кузьминой и Энберта. «Александр и Ольга: про вас можно говорить бесконечно. Вы лучшее, что случилось в „Ледниковом периоде“. Вы просто фантастически-нереальные», — написала Надежда в социальной сети

Одной из самых преданных поклонниц «Ледникового периода» в Twitter оказалась пользовательница с ником «Лина иди спать». Она позитивно отозвалась практически о всех номерах в полуфинале, но выделила пары телеведущей Регины Тодоренко и фигуриста Романа Костомарова, а также актрису Ирину Пегову и олимпийского чемпиона Алексея Тихонова.

Тодоренко/Костомаров

Страстно, ярко

Как там лёд от такой жары не растаял?)#ледниковыйпериод pic.twitter.com/GP5HPBI57K — ЛИНА ИДИ СПАТЬ (@LinaCoffeelina) December 19, 2020

Кроме звездных пар зрители отметили 18-летнюю олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову. В этом сезоне она стала ведущей телепроекта «Ледниковый период».

Какая разница как говорит Загитова, если она выглядит вот так! #ЛедниковыйПериод pic.twitter.com/ZPouXARd4P — Nicholas Fauler (@FaulerOfficial) December 19, 2020