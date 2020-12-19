19 декабря 2020

Зрители «Ледникового периода» показали любимые пары телепроекта. «Переживаем всей семьей»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Интервью с Сергеем Лавыгиным. Екатеринбург, кузьмина ольга, лавыгин сергей
Поклонники телешоу поразились таланту актрисы Ольги Кузьминой в фигурном катании Фото: Анна Майорова © URA.RU

Поклонники телепроекта «Ледниковый период» рассказали в социальных сетях, за какие пары участников они болеют в финале шоу. В числе любимчиков зрителей оказались звезда сериала «Кухня» Ольга Кузьмина, которая выступает с фигуристом Александром Энбертом.

«Оба для меня — открытие года. Ольга и раньше мне нравилась как актриса, но я не знала, что она такая талантливая, смелая, и на льду покажет себя на высшем уровне», — написала одна из зрительниц в комментариях в группе проекта «ВКонтакте».

Зрители восхитились парой Кузьминой и Энберта
скриншот «Вконтакте»
В числе других любимчиков оказались чемпионка Европы Яна Хохлова и актер Вячеслав Чепурченко
скриншот «Вконтакте»
А паре телеведущей Ольги Бузовой и фигуристу Дмитрию Соловьеву досталось от зрителей шоу. При этом в соцсетях винят в провальных номерах именно певицу
скриншот «Вконтакте»

Пользовательница Instargam Надежда выделила пару футболиста Дмитрия Сычова и фигуристку Марию Петрову и тандем актера Московского театра Вячеслава Чепурченко и чемпионки Европы Яны Хохловой. Она отметила и пару Кузьминой и Энберта. «Александр и Ольга: про вас можно говорить бесконечно. Вы лучшее, что случилось в „Ледниковом периоде“. Вы просто фантастически-нереальные», — написала Надежда в социальной сети

Одной из самых преданных поклонниц «Ледникового периода» в Twitter оказалась пользовательница с ником «Лина иди спать». Она позитивно отозвалась практически о всех номерах в полуфинале, но выделила пары телеведущей Регины Тодоренко и фигуриста Романа Костомарова, а также актрису Ирину Пегову и олимпийского чемпиона Алексея Тихонова.

Кроме звездных пар зрители отметили 18-летнюю олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову. В этом сезоне она стала ведущей телепроекта «Ледниковый период».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...