Поклонники телепроекта «Ледниковый период» рассказали в социальных сетях, за какие пары участников они болеют в финале шоу. В числе любимчиков зрителей оказались звезда сериала «Кухня» Ольга Кузьмина, которая выступает с фигуристом Александром Энбертом.
«Оба для меня — открытие года. Ольга и раньше мне нравилась как актриса, но я не знала, что она такая талантливая, смелая, и на льду покажет себя на высшем уровне», — написала одна из зрительниц в комментариях в группе проекта «ВКонтакте».
Пользовательница Instargam Надежда выделила пару футболиста Дмитрия Сычова и фигуристку Марию Петрову и тандем актера Московского театра Вячеслава Чепурченко и чемпионки Европы Яны Хохловой. Она отметила и пару Кузьминой и Энберта. «Александр и Ольга: про вас можно говорить бесконечно. Вы лучшее, что случилось в „Ледниковом периоде“. Вы просто фантастически-нереальные», — написала Надежда в социальной сети
Одной из самых преданных поклонниц «Ледникового периода» в Twitter оказалась пользовательница с ником «Лина иди спать». Она позитивно отозвалась практически о всех номерах в полуфинале, но выделила пары телеведущей Регины Тодоренко и фигуриста Романа Костомарова, а также актрису Ирину Пегову и олимпийского чемпиона Алексея Тихонова.
Тодоренко/Костомаров— ЛИНА ИДИ СПАТЬ (@LinaCoffeelina) December 19, 2020
Страстно, ярко
Как там лёд от такой жары не растаял?)#ледниковыйпериод pic.twitter.com/GP5HPBI57K
Кроме звездных пар зрители отметили 18-летнюю олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову. В этом сезоне она стала ведущей телепроекта «Ледниковый период».
Какая разница как говорит Загитова, если она выглядит вот так! #ЛедниковыйПериод pic.twitter.com/ZPouXARd4P— Nicholas Fauler (@FaulerOfficial) December 19, 2020
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