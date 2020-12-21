Цены на подсолнечное масло обвалились из-за опасений пошлины

Снижение стоимости масла произошло из-за решения властей ввести пошлины на экспорт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Заморозка цен на продукты в России

Цены на подсолнечное масло в России за неделю снизились сразу на 4 075 рублей (до 35 250 рублей) за тонну из-за опасения введения экспортной пошлины. Снижение стоимости масла произошло из-за решения властей ввести пошлины в размере 30%, в надежде на то, что это должно привести к снижению цен на масло для конечного потребителя.

«Почти все переработчики значительно снизили цены, а некоторые полностью прекратили закупки сырья на несколько дней», — приводит слова директора аналитической компании «Совэкоа» Андрея Сизова « Коммерсант ». По мнению Сизова, цены на подсолнечник формируют переработчики и введение пошлины на экспорт масла может привести к дополнительному снижению стоимости сырья. «А вот цены на масло угрозу пошлины уже почти отразили», — подчеркивает специалист.

Аналитики в разговоре с «Интерфаксом» утверждают, что в случае отказа от введения пошлины рынок подсолнечника может в недалекой перспективе отыграть все падение последних недель.

На рост цен на сахар и подсолнечное масло в декабре обратил внимание президент Владимир Путин. После критики производители и ритейлеры заключили соглашение, в которых обязались до конца I квартала продавать масло по фиксированным ценам (95 рублей за литр в опте и 110 рублей в рознице). Недавно кабмин РФ ввел экспортную пошлину на подсолнечник и рапс в размере 30% (до недавнего времени она составляла 6,5%), но не менее 165 евро за тонну. Пошлина начнет действовать с 9 января по 30 июня 2021 года.