Военный аналитик: летом ВС РФ могут начать наступление на «пятую область» в зоне СВО

Российская армия может начать наступление на так называемую «пятую область» в зоне специальной военной операции на Украине летом 2025 года. Об этом сообщил военный аналитик Алексей Леонков. По его словам, активная фаза боевых действий, связанная с улучшением погодных условий и окончанием весеннего периода, может быть использована для внезапных наступательных действий ВС РФ.
«Наступательные действия продолжатся. Но здесь сохраняется интрига, что под собой подразумевает пятая область, которая перейдет под контроль российской армии. Противник сейчас будет стараться угадать возможность нашего наступления и пытаться туда перебрасывать дополнительные подразделения», — сказал Леонков в беседе с Mail.ru.
По мнению эксперта, фактор внезапности и погодные условия могут сыграть ключевую роль в предстоящих операциях на линии боевого соприкосновения. Леонков подчеркнул, что активные действия российской армии могут быть направлены на усиление позиций страны в будущих переговорах как с Украиной, так и с США.
Ранее президент России Владимир Путин раскрыл, каким РФ видит окончание СВО. По его словам, основной целью, которую преследует Россия в рамках спецоперации на Украине, является формирование предпосылок для прочного и долговременного мира, а также гарантия безопасности государства и населения отдельных регионов. Путин отметил, что у страны имеется необходимый потенциал и ресурсы для достижения поставленных задач.
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