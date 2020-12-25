В России снижается число заражений коронавирусом

За сутки из больниц выписаны… пациентов, перенесших коронавирус Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

29 018 тестов на коронавирус, проведенных за последние сутки в России оказались положительными. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией в РФ.

«За последние сутки в России выявлено 29 018 случаев COVID-19 в 85 регионах», — сказано в telegram-канале оперштаба. 15,7% (4 543 больных) из них — бессимптомники. Скончались от COVID-19 563 человека. При этом выписаны из больниц сразу 27 397 человек.

Самое большое количество новых пациентов появилось в Московской области, 7 315 больных. В Санкт-Петербурге положительный тест получили 3 751 человек. Еще 1576 заразились в Московской области, она оказалась третьей по приросту новых случаев заболевания.

В регионах УрФО количество пациентов с коронавирусом также незначительно снизилось. Свердловская область лидирует по числу зараженных, там подтвердилось 403 случая COVID-19. Второе и третье место досталось Пермскому краю и Челябинской области. Там нашли по 332 и 311 новых больных. Не намного отстает ХМАО, в регионе 228 заражений. По 175 и 165 пациентов с коронавирусом появились в ЯНАО и Тюменской области соответственно. Наименьший прирост наблюдается в Курганской области, там COVID-19 подтвердился у 104 человек.

24 декабря Россия побила рекорд сразу и по смертности, и по заражениям коронавирусом. Российская вакцина уже успешно прошла исследования на людях 60 лет и старше, пишет агентство Nation news. Однако в Нигерии нашли еще один новый штамм коронавируса, заявляет «Национальная служба новостей».