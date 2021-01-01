Соцсети разделились на два лагеря из-за «Последнего богатыря-2». «Колобок хорош»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Караоке Киллер в Синем жуке. Екатеринбург, попкорн, popcorn
Вторая часть фильма «Последний богатырь» вызвала разные отзывы у россиян Фото: Дарья Попова © URA.RU

Новый год в кинотеатрах России начался премьерой фильма «Последний богатырь. Корень зла». Некоторые любители сказочных фильмов пошли в кино сразу после новогодних застолий. В соцсетях мнения о второй части картины разделились.

Вторая часть «Последнего богатыря» — продолжение истории о сказочной стране Белогорье, которую населяют герои сказок и волшебные существа. Первая часть вышла в 2017 году — в ней житель XXI века Иван переносится в фантастическую страну, где начинаются его приключения. Фильм — совместное творчество кинокомпании Disney и «России-1».

Некоторые пользователи посчитали вторую часть фильма более удачной
Фото: Twitter
Другие, напротив, остались разочарованы…
Фото: Twitter
…однако в кинотеатрах все равно солдаут
Фото: Twitter
Зрители остаются недовольны неймингом «Последних богатырей»
Фото: Twitter
Кто-то ценит «Последнего богатыря» за юмор…
Фото: Twitter
…а кто-то находит в картине иные преимущества
Фото: Twitter
Для многих россиян поход в кино 1 января — давняя традиция
Фото: Twitter
Все проводят новогодние праздники по-разному
Фото: Twitter

А вы уже успели посмотреть первую премьеру 2021 года? Понравилось? Делитесь мнением в комментариях!

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...