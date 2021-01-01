Новый год в кинотеатрах России начался премьерой фильма «Последний богатырь. Корень зла». Некоторые любители сказочных фильмов пошли в кино сразу после новогодних застолий. В соцсетях мнения о второй части картины разделились.
Вторая часть «Последнего богатыря» — продолжение истории о сказочной стране Белогорье, которую населяют герои сказок и волшебные существа. Первая часть вышла в 2017 году — в ней житель XXI века Иван переносится в фантастическую страну, где начинаются его приключения. Фильм — совместное творчество кинокомпании Disney и «России-1».
Некоторые пользователи посчитали вторую часть фильма более удачной
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Другие, напротив, остались разочарованы…
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…однако в кинотеатрах все равно солдаут
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Зрители остаются недовольны неймингом «Последних богатырей»
Фото: Twitter
Кто-то ценит «Последнего богатыря» за юмор…
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…а кто-то находит в картине иные преимущества
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Для многих россиян поход в кино 1 января — давняя традиция
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Все проводят новогодние праздники по-разному
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А вы уже успели посмотреть первую премьеру 2021 года? Понравилось? Делитесь мнением в комментариях!