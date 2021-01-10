Познер ответил на вопрос о выгоде для РФ в президентстве Трампа

Владимир Познер не нашел плюсов в президентстве Дональда Трампа Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Для России нет никакой выгоды от президентства Дональда Трампа. Об этом в своем блоге рассказал телеведущий Владимир Познер.

«Было ли бы в интересах России, чтобы победил Трамп? Для подобных утверждений нет ни малейших оснований», — написал журналист. Он напомнил, что во время первой президентской кампании Трампа неоднократно говорил, что хочет наладить отношения с Владимиром Путиным и Россией, однако за четыре года правления не сделал для этого ничего.

Более того, он ввел много санкций против РФ, вышел из договора об ограничении о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и, вероятно, хотел выйти из договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. «Словом, найти хоть что-то позитивное для РФ в президентстве Трампа, мягко говоря, сложно», — заключил Познер.