Самое важное в России и в мире на 30—31 января. В РФ прошли митинги, найден собственник дворца в Геленджике, военным поднимут выплаты

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Несанкционированная акция в поддержку Алексея Навального. Екатеринбург, екатеринбург , город екатеринбург, несанкционированная акция
В городах России прошли новые несанкционированные шествия Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В России прошли несанкционированные митинги — Ротенберг объявил себя владельцем скандального дворца — оппозиция просит ввести ограничения для некоторых россиян — НАТО готовит ракетный удар по РФ — пенсионную систему могут изменить — силовикам поднимут выплаты. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 30—31 января — в обзоре URA.RU:

В городах России прошли митинги

Активисты призвали ввести санкции против россиян

  • Фонд борьбы с коррупцией (признан иностранным агентом — прим. ред.) призвал президента США Джо Байдена ввести санкции в отношении 35 российских граждан.
  • В то же время США объявили, что не ослабят санкции, которые ввели из-за ситуации на Украине и в Крыму. Об этом заявил посол США в России Джон Салливан.

НАТО готовит ракетный удар по России

  • В НАТО разработали план удара по Калининградской области, согласно которому планируется уничтожить четыре основные цели. В частности корабли Балтийского флота, базы С-400 «Триумф» и российских войск в Калининграде.

Ротенберг объявил себя владельцем дворца в Геленджике

Власти поднимут зарплату военным

  • Некоторым категориям силовиков, а также военным пенсионерам проиндексируют выплаты. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

В России предложили изменить пенсионную систему

  • Российские власти должны пойти против интересов некоммерческих пенсионных фондов (НПФ) и отменить правило пяти лет, из-за которых люди теряют накопления. Об этом сообщает пресс-служба главы партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова.

Чиновников могут освободить от ответственности за коррупцию

  • Правительство России намерено ввести изменения в Трудовой кодекс, которые снимут ответственность с чиновников, если нарушение антикоррупционных запретов допущены «по не зависящим от них обстоятельствам». Соответствующий законопроект внесен в Госдуму и будет рассмотрен 9 февраля.

Чехия полностью закрыла границы

  • С 30 января власти Чехии полностью ограничили возможность попасть в страну в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает чешское министерство иностранных дел.

Названо условия вхождения ДНР и ЛНР в состав РФ 

  • Непризнанные республики ДНР и ЛНР могут войти в состав РФ при обострении конфликта с Украиной или при условии, что Россия сама изъявит желание в этом. Об этом сообщил экс-кандидат в президенты Украины Олег Царев.

Арестован подрядчик ЧМ-18 по футболу

  • В Москве арестован бывший глава Олег Галай, компания которого, занималась реконструкцией стадионов для проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Об аресте ходатайствовали следователи главного следственного управления СКР.

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