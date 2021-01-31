В России прошли несанкционированные митинги — Ротенберг объявил себя владельцем скандального дворца — оппозиция просит ввести ограничения для некоторых россиян — НАТО готовит ракетный удар по РФ — пенсионную систему могут изменить — силовикам поднимут выплаты. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 30—31 января — в обзоре URA.RU:
В городах России прошли митинги
- В российских городах 31 января прошли несогласованные акции в поддержку блогера Алексея Навального. По всей России силовики задержали более четырех тысяч человек.
- У СИЗО №1 «Матросская тишина» в Москве, где находится Навальный, силовики задерживали участников митинга.
- Также в Москве была задержана жена Алексея Навального Юлия.
- В Санкт-Петербурге на Сенной площади участники митинга вступили в конфликт с сотрудниками ОМОН, которые в ответ применили слезоточивый газ.
Активисты призвали ввести санкции против россиян
- Фонд борьбы с коррупцией (признан иностранным агентом — прим. ред.) призвал президента США Джо Байдена ввести санкции в отношении 35 российских граждан.
- В то же время США объявили, что не ослабят санкции, которые ввели из-за ситуации на Украине и в Крыму. Об этом заявил посол США в России Джон Салливан.
НАТО готовит ракетный удар по России
- В НАТО разработали план удара по Калининградской области, согласно которому планируется уничтожить четыре основные цели. В частности корабли Балтийского флота, базы С-400 «Триумф» и российских войск в Калининграде.
Ротенберг объявил себя владельцем дворца в Геленджике
- Бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что он является владельцем нашумевшего дворца в Геленджике, о котором рассказывал в своем фильме Алексей Навальный. По словам Ротенберга, там будет построен апарт-отель.
- В то же время в эфире телеканала «Россия 1» заявили, что фильм Навального был снят немецкой киностудией Black Forest.
Власти поднимут зарплату военным
- Некоторым категориям силовиков, а также военным пенсионерам проиндексируют выплаты. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.
В России предложили изменить пенсионную систему
- Российские власти должны пойти против интересов некоммерческих пенсионных фондов (НПФ) и отменить правило пяти лет, из-за которых люди теряют накопления. Об этом сообщает пресс-служба главы партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова.
Чиновников могут освободить от ответственности за коррупцию
- Правительство России намерено ввести изменения в Трудовой кодекс, которые снимут ответственность с чиновников, если нарушение антикоррупционных запретов допущены «по не зависящим от них обстоятельствам». Соответствующий законопроект внесен в Госдуму и будет рассмотрен 9 февраля.
Чехия полностью закрыла границы
- С 30 января власти Чехии полностью ограничили возможность попасть в страну в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает чешское министерство иностранных дел.
Названо условия вхождения ДНР и ЛНР в состав РФ
- Непризнанные республики ДНР и ЛНР могут войти в состав РФ при обострении конфликта с Украиной или при условии, что Россия сама изъявит желание в этом. Об этом сообщил экс-кандидат в президенты Украины Олег Царев.
Арестован подрядчик ЧМ-18 по футболу
- В Москве арестован бывший глава Олег Галай, компания которого, занималась реконструкцией стадионов для проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Об аресте ходатайствовали следователи главного следственного управления СКР.
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