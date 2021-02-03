В России сменился регион-лидер по числу заражений коронавирусом

За последние сутки Санкт-Петербург побил рекорд Москвы по количеству заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает российский оперштаб по борьбе с инфекцией.
«За последние сутки в России выявлено 16 474 случая COVID-19 в 85 регионах», — заявили в оперштабе. Зафиксировано 526 летальных исходов. При этом вылечились 24 822 человека.
Больше всего людей заболели в Санкт-Петербурге, 1916 человек. Это почти на 500 человек больше, чем за прошлые сутки. Таким образом, в России сменился регион-лидер по заболеваемости. Москва отошла на второе место, там заразились только 1545 человек. Еще 773 человека заразились в Московской области.
В регионах УрФО заболеваемость продолжает медленно падать. Здесь рекордсменом по числу новых больных остается Свердловская область — 334 человека. Второе и третье место удерживают Пермский край и Челябинская область. Там по 279 и 275 зараженных соответственно. В ХМАО заболеваемость снизилась до 146 человек. Тюменская область сообщила о 137 больных. В Курганской области заразились 92 гражданина. Наименьшая заболеваемость остается в ЯНАО, там положительные тесты только у 62 человек.
Ранее сообщалось, что в России снизилось число бессимптомных больных коронавирусом. Всего за 2 февраля заболели 16 643 человека, напоминает агентство Nation news. Несмотря на снижающуюся заболеваемость, около четверти российских компаний продолжат работать удаленно, пишет «Национальная служба новостей».
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