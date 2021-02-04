В Кремле предлагают не спешить с реакцией на новые санкции США

Власти России не считают правильной политику санкций, отметил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

В Кремле считают неприемлемым метод санкционного давления в вопросе ведения двухсторонних международных отношений. Однако власти России не будут преждевременно реагировать на сообщения о возможных новых ограничениях. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможные санкции США из-за дела Алексея Навального.

«Мы видим постоянные санкционные рефлексы у американских законодателей. Мы считаем абсолютно неприемлемыми подобные подходы к двусторонним отношениям через призму санкционного давления», — сказал Песков во время общения с журналистами.

Российские власти при этом предлагают не торопиться и дождаться решения американской стороны по новым санкциям, добавил представитель Кремля. «Там еще предстоят обсуждения на этот счет. Давайте дождемся и посмотрим, в каком русле они будут проходить», — заключил Песков.

Ранее группа сенаторов внесла в Конгресс США законопроект о введении санкций против российских чиновников из-за приговора Навальному. До этого сотрудники ФБК (признан властями РФ иноагентом) написали письмо президенту США Джо Байдену с просьбой наложить санкции на ряд топовых чиновников России.