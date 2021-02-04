В Кремле предлагают не спешить с реакцией на новые санкции США

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, песков дмитрий
Власти России не считают правильной политику санкций, отметил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Дело Алексея Навального

В Кремле считают неприемлемым метод санкционного давления в вопросе ведения двухсторонних международных отношений. Однако власти России не будут преждевременно реагировать на сообщения о возможных новых ограничениях. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможные санкции США из-за дела Алексея Навального.

«Мы видим постоянные санкционные рефлексы у американских законодателей. Мы считаем абсолютно неприемлемыми подобные подходы к двусторонним отношениям через призму санкционного давления», — сказал Песков во время общения с журналистами.

Российские власти при этом предлагают не торопиться и дождаться решения американской стороны по новым санкциям, добавил представитель Кремля. «Там еще предстоят обсуждения на этот счет. Давайте дождемся и посмотрим, в каком русле они будут проходить», — заключил Песков.

Ранее группа сенаторов внесла в Конгресс США законопроект о введении санкций против российских чиновников из-за приговора Навальному. До этого сотрудники ФБК (признан властями РФ иноагентом) написали письмо президенту США Джо Байдену с просьбой наложить санкции на ряд топовых чиновников России.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...