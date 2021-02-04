Захар Прилепин раскритиковал позицию казаков России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Писатель Захар Прилепин обвинил современное казачество России в сепаратизме. В Facebook Прилепин опубликовал пост, в котором заявил, что казаки XXI века берут пример со своих «белых» предков и продвигают идеи отделения от РФ. С ним не согласился историк Сергей Дробязко, в разговоре с URA.RU заявивший, что Прилепин излишне обобщает.

«Подписан на десяток-другой пабликов казачьих войск. Никогда эти паблики не апеллируют к казачьим войскам Великой Отечественной, исключительно к белому казачеству, ко всем сомнительным фигурам, вроде атамана Краснова. Войско Донское в 1918 году было столь же инфицированное сепаратизмом образование, как и Украинская республика. Не говоря про прямые договоры Краснова с немцами. У них ставка была — на отделение», — написал Прилепин. «В подобном ключе не только ведутся паблики в казачьих сообществах: они так воспитывают в казачьих гимназиях детей. До добра не доводит такое обучение», — добавил писатель.

С ним не согласился историк и писатель Сергей Дробязко. Эксперт уверил URA.RU, что все не так однозначно, как считает Прилепин. «У казаков того времени была ставка на борьбу с большевизмом и восстановление Российской Империи. Сепартизм был избран временной мерой. А в лице Германии или Украины казаки того времени искали союзников», — сказал URA.RU Дробязко.

Современное казачество в России отличается своей разносортностью, подчеркнул историк. «Современное казачество России разное — разные настроения у них. Есть официальное казачество, там и речи о сепаратизме быть не может. Но есть и неформальные разные группы. А Прилепин, в силу своих политических убеждений, собрал всех под одну гребенку», — заключил Дробязко.

URA.RU не удалось связаться с Захаром Прилепиным, чтобы уточнить его позицию по этому вопросу. Телефон писателя, имеющийся у редакции, был отключен.