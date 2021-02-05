Умер актер из «Бригады» и «Полицейского с Рублевки»

Знакомая умершего Виталия Альшанского рассказала, что у него были проблемы с давлением Фото: Facebook-аккаунт Виталия Альшанского

Актер Виталий Альшанский, сыгравший в фильме «Бригада» и сериале «Полицейский с Рублевки», скончался на 53 году жизни. Об этом сообщила знакомая артиста.

«Актера нашли в квартире на диване без сознания», — передает проект Mash со ссылкой на знакомую Альшанского. Отмечается, что дверь в квартиру актера была заперта изнутри. По сообщениям знакомой, Альшинской чувствовал себя хорошо накануне перед смертью. Однако она подчеркнула, что у него были проблемы с давлением.

Скорая помощь, вызванная знакомой актера, приехала, когда сердце Альшанского уже остановилось. Полиция проверяет обстоятельства его смерти.

Альшанский работал в 115 телевизионных проектах. Последний фильм с его участием «Балабол-4» вышел в 2020 году. Кроме съемок в кино, Альшанский занимался продюсированием фильмов.