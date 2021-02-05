05 февраля 2021

Скончался актер из фильма «Девушка с татуировкой дракона»

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На 92-м гожу жизни умер Кристофер Пламмер Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На 92-м году жизни умер канадский актер Кристофер Пламмер. Об этом сообщил его менеджер и близкий друг Лу Питт.

«Благодаря своему искусству и человечности он тронул все наши сердца, и его легендарная жизнь сохранится для всех будущих поколений», — цитирует Питта «Федеральное агентство новостей». Он назвал Пламмера незаурядным человеком, безумно любящим свою профессию. По его мнению, актер является «национальным достоянием» Канады.

Пламмер — обладатель премий «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA и «Эмми». Он широко известен по картинам «Звуки музыки», «Возвращение Розовой пантеры», «12 обезьян», «Свой человек», «Игры разума», «Сокровище нации», «Воображариум доктора Парнаса», «Последнее воскресение» и «Девушка с татуировкой дракона».

Днем 5 февраля также стало известно о смерти российского актера Виталия Альшанского, сыгравшего в фильме «Бригада» и сериале «Полицейский с Рублевки». Он скончался на 53 году жизни. Мужчину нашли в квартире без сознания. Отмечается, что дверь в квартиру актера была заперта изнутри. По сообщениям знакомой, Альшинской чувствовал себя хорошо накануне перед смертью. Однако она подчеркнула, что у него были проблемы с давлением.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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