Скончался актер из фильма «Девушка с татуировкой дракона»

На 92-м году жизни умер канадский актер Кристофер Пламмер. Об этом сообщил его менеджер и близкий друг Лу Питт.
«Благодаря своему искусству и человечности он тронул все наши сердца, и его легендарная жизнь сохранится для всех будущих поколений», — цитирует Питта «
Пламмер — обладатель премий «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA и «Эмми». Он широко известен по картинам «Звуки музыки», «Возвращение Розовой пантеры», «12 обезьян», «Свой человек», «Игры разума», «Сокровище нации», «Воображариум доктора Парнаса», «Последнее воскресение» и «Девушка с татуировкой дракона».
Днем 5 февраля также стало известно о смерти российского актера Виталия Альшанского, сыгравшего в фильме «Бригада» и сериале «Полицейский с Рублевки». Он скончался на 53 году жизни. Мужчину нашли в квартире без сознания. Отмечается, что дверь в квартиру актера была заперта изнутри. По сообщениям знакомой, Альшинской чувствовал себя хорошо накануне перед смертью. Однако она подчеркнула, что у него были проблемы с давлением.
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