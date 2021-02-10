10 февраля 2021

Синоптик раскрыл, когда на Урале и в Сибири закончатся морозы

© Служба новостей «URA.RU»
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Морозы на Урале и в Сибири продлятся до конца недели Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Морозы до минус 35 градусов в регионах Урала и Сибири продлятся до конца недели. Об этом сообщил руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

«Похолодание уже пришло на Урал и будет продолжаться до конца недели. В Ямало-ненецком автономном округе будет до минус 35 градусов, в Ханты-Мансийском автономном округе, в Красноярске, Абакане до минус 25, а на севере Красноярского края до минус 35. Хотя совсем недавно там было минус 5», — передают слова синоптика РИА «Новости». По его мнению, этой зимой в России наблюдаются сильные температурные качели. Варакин отметил, что для этих регионов нормальной считается температура от минус 20 до минус 25 градусов.

Ранее в Гидрометцентре заявили, что на юге европейской части РФ и в республиках Северного Кавказа ожидается холодный март. При этом на Урале температура будет в пределах нормы. На Дальнем Востоке и в Сибири месяц будет теплым.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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