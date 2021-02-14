Дочь Билла Гейтса ответила тем, кто боится чипирования

Дженнифер Гейтс привилась от коронавируса, но не чипировалась Фото: Instagram, Дженнифер Гейтс

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Дочь главы Microsoft Билла Гейтса Дженнифер Гейтс утверждает, что вместе с прививкой ей не ввели чип с гениальностью ее отца. Об этом Гейтс-младшая написала в своем Instagram.

«Мне не посчастливилось получить свою первую дозу мРНК, чтобы научить мои клетки вырабатывать защитный иммунный ответ на этот вирус. <…> К сожалению, вакцина НЕ имплантировала моего гениального отца в мой мозг — если бы только мРНК имела такую силу», — пишет Гейтс.

Дженнифер Гейтс поблагодарила ученых, врачей, экспертов и фармацевтов, которые сделали возможным появление вакцины от COVID-19. Девушка также отметила, что даже после вакцинации она продолжит носить маску. Гейтс призвала всех подумать над тем, чтобы привиться. Она уверена, что всеобщая вакцинация сделает общество безопаснее для всех.

Ранее Билл Гейтс заявил, что мир в будущем ждет еще худшая пандемия, чем при коронавирусе. С ним согласился врач и телеведущий Александр Мясников. Он считает, что смертность от новой пандемии достигнет 35%, пишет «Национальная служба новостей».

Ранее в обществе активно распространялся слух о возможном чипировании людей с помощью вакцин от коронавируса, к которому якобы причастен Билл Гейтс. Однако сам миллиардер назвал эту теорию сумасшедшей и подчеркнул, что такими микрочипами он никогда не занимался.