Блокада Донбасса является главной ошибкой украинских властей. Об этом заявила герой Украины, экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко.
По ее словам, Украине следовало сохранять экономическую зону на юго-востоке страны под своим контролем. «Донбасс должен был быть заполнен гривной для того, чтобы туда не зашел рубль. Нельзя было создавать блокаду, нужно было поддерживать экономику этой территории, нужно было поддерживать их энергетику», — передает слова Савченко РИА «Новости».
Она отметила, что киевские власти сами виноваты в том, что жители ЛНР и ДНР стремятся получать российское гражданство. Она пояснила, что, если человек решил стать гражданином России, это значит, что он рассчитывает на защиту со стороны этого государства. Раньше у этих людей был украинский паспорт, но, как оказалось, рассчитывать на защиту Киева нельзя, заявила Савченко.
Савченко также раскритиковала Зеленского за принимаемые им решения, кроме того, она отметила, что может стать президентом Украины. Ранее она заявила, что украинцы не хотят идти воевать, а власти навязывают им конфликт. Однако украинские политологи уверены, что заявления Савченко не являются авторитетными, передает «Национальная служба новостей».
Савченко была признана героем Украины в 2015 году. В России она находилась в тюремном заключении по подозрению в соучастии в убийстве российских журналистов. Савченко пыталась участвовать в выборах президента Украины в 2019 году, однако ее кандидатуру не утвердили из-за нарушений при подаче заявки.
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