ВСУ в День памяти и примирения обстреляли школу в Донецке

Украинские силовике обстреляли школу в ДНР Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Вооруженные силы Украины в День памяти и примирения обстреляли Петровский район Донецка, в результате сгорел дом и пострадало здание школы. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Петровский район Донецка вновь под прицельным обстрелом ВСУ. Сегодня вечером вооруженные формирования Украины обстреляли поселок шахты „Трудовская“ с применением вооружения БМП-2», — передает заявление ТАСС. Уточняется, что в результате инцидента один жилой дом сгорел, оказались повреждены школа, несколько домостроений и автомобиль. Жертв среди гражданского населения удалось избежать.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины обстреляли площадку детского сада в поселке Шахты Челюскинцев (Донецкая область). Также в ДНР сообщили о гибели трех военнослужащих. Они попали под обстрелы армии Украины. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что количество обстрелов увеличилось в пять раз, передает RT.