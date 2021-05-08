08 мая 2021

ВСУ в День памяти и примирения обстреляли школу в Донецке

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Украинские силовике обстреляли школу в ДНР Фото:
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Война на Украине

Вооруженные силы Украины в День памяти и примирения обстреляли Петровский район Донецка, в результате сгорел дом и пострадало здание школы. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Петровский район Донецка вновь под прицельным обстрелом ВСУ. Сегодня вечером вооруженные формирования Украины обстреляли поселок шахты „Трудовская“ с применением вооружения БМП-2», — передает заявление ТАСС. Уточняется, что в результате инцидента один жилой дом сгорел, оказались повреждены школа, несколько домостроений и автомобиль. Жертв среди гражданского населения удалось избежать.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины обстреляли площадку детского сада в поселке Шахты Челюскинцев (Донецкая область). Также в ДНР сообщили о гибели трех военнослужащих. Они попали под обстрелы армии Украины. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что количество обстрелов увеличилось в пять раз, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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