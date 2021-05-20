Налоговики взялись за россиян, нелегально сдающих жилье в Крыму

В Крыму будут бороться с нелегальными сдатчиками Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU

В Крыму начинают борьбу с нелегальными сдатчиками жилья после моратория на проведение контрольных мероприятий. Об этом рассказал руководитель УФНС России по Крыму Роман Наздрачев.

«Мы с началом сезона значительно увеличим количество работников, осуществляющих оперативную деятельность. Большая часть из крупных отельеров, конечно, проводит деньги „в белую“, но и среди них встречаются те, что пытаются увести наличный оборот из-под налогообложения», — цитирует Наздрачева «Аргументы и Факты».

Вычислять нелегальных сдатчиков будут с помощью объявлений. По ним можно проверить, платит ли владелец налоги от сдачи жилья. Расходы электричества и воды возрастают там, где отдыхающие расселены хотя бы в трех номерах. Вместе с налоговиками в проверке будут участвовать ресурсопоставляющие организации. «Они заинтересованы в том, чтобы люди, которые нелегально сдают жилье и платят за услуги, как физические лица, перешли на другие тарифы — для предпринимателей», — сказал глава УФНС Крыма. После жалоб туристов тоже часто вычисляют нелегальных сдатчиков гостиниц и квартир.

Ранее стало известно, что цены на авиабилеты до курортов России будут падать. Об этом URA.RU сообщили члены Общественного совета при Ростуризме.