26 мая 2021

Юрист назвал профессии, для которых вакцинация обязательна

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Первый в Свердловской области пункт вакцинации против COVID-19 на территории торгового центра. Екатеринбург, укол, прививка, вакцина, вакцинация, covid19, коронавирус, вакцина от коронавируса, прививка от ковид
Вакцинация обязательна для медработников и учителей Фото:
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Коронавирус COVID-19

Вакцинация от коронавируса не может быть обязательной по закону, но в ряде профессий люди не могут работать без прививки, если есть постановление главного санитарного врача региона. Как рассказал медицинский юрист, старший партнер юридической группы «Ремез, Печерей и Партнеры» Иван Печерей, к таким профессиям относятся медики и учителя.

«В Национальный календарь прививок вошли медицинские работники и педагоги и некоторые другие профессии. Когда эпидемиологическая ситуация в каком-то регионе осложняется, то главный санитарный врач региона вправе принять постановление, в котором фактически объявляется эпидемия», — цитирует РИА «Новости» Печерея. По его словам, в соответствии с календарем прививок проводится вакцинация по тому заболеванию, по которому объявили эпидемию. В таком случае вакцинация обязательна для категорий людей, которые попали в календарь прививок, сообщил юрист. Печерей отметил, что право на отказ от медицинского вмешательства у этих граждан остается, но без вакцинации они не смогут дальше работать.

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Ранее в Якутии заявили об обязательной вакцинации в регионе и опубликовали постановление главного санитарного врача. Позже власти Якутии опровергли информацию, пишет «Ридус». Президент России Владимир Путин высказался об обязательной вакцинации. Он отметил, что в России ее нельзя вводить, а граждане должны сами осознавать последствия отказа от прививок.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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