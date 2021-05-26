Юрист назвал профессии, для которых вакцинация обязательна

Вакцинация обязательна для медработников и учителей Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вакцинация от коронавируса не может быть обязательной по закону, но в ряде профессий люди не могут работать без прививки, если есть постановление главного санитарного врача региона. Как рассказал медицинский юрист, старший партнер юридической группы «Ремез, Печерей и Партнеры» Иван Печерей, к таким профессиям относятся медики и учителя.

«В Национальный календарь прививок вошли медицинские работники и педагоги и некоторые другие профессии. Когда эпидемиологическая ситуация в каком-то регионе осложняется, то главный санитарный врач региона вправе принять постановление, в котором фактически объявляется эпидемия», — цитирует РИА «Новости» Печерея. По его словам, в соответствии с календарем прививок проводится вакцинация по тому заболеванию, по которому объявили эпидемию. В таком случае вакцинация обязательна для категорий людей, которые попали в календарь прививок, сообщил юрист. Печерей отметил, что право на отказ от медицинского вмешательства у этих граждан остается, но без вакцинации они не смогут дальше работать.

Ранее в Якутии заявили об обязательной вакцинации в регионе и опубликовали постановление главного санитарного врача. Позже власти Якутии опровергли информацию, пишет «Ридус». Президент России Владимир Путин высказался об обязательной вакцинации. Он отметил, что в России ее нельзя вводить, а граждане должны сами осознавать последствия отказа от прививок.