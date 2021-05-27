В Microsoft заявили о массовой атаке российских хакеров на США

Группа хакеров, стоявшая за взломом SolarWinds, совершила атаки на 150 различных госведомств, аналитических институтов и неправительственных организаций в США и еще более чем в 20 странах мира. Об этом заявили в компании Microsoft.
«На этой неделе мы обнаружили кибератаки злоумышленника Nobelium, направленные против правительственных учреждений, аналитических центров, консалтинговых фирм и неправительственных организаций», — говорится на сайте Microsoft. Отмечается, что эти атаки являются продолжением многочисленных попыток Nobelium нацелиться против правительственных ведомств для сбора разведданных.
По мнению американских властей, группировка якобы связана с Россией. В большинстве случаев атака пришлась на США, потенциальными жертвами могли стать и организации по меньшей мере в 24 странах мира. В компании отметили, что многие атаки были заблокированы автоматически.
Ранее в корпорации Microsoft заявили, что имеют доказательства причастности российской разведки к кибератакам на госучреждения США в марте 2020 года. Американское правительство заявило, что Вашингтон ответит Москве на атаки хакеров, сообщает «
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