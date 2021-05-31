В АТОР рассказали о новых правилах получения шенгенской визы

В будущем данные заявителей на визы будут проверяться в Европола и Интерполе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Получать шенгенскую визу нужно будет по новым правилам. Теперь документы на краткосрочную визу в страны ЕС будут проверять тщательнее. Об этом рассказали эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Анкетные данные заявителей на (краткосрочные и долгосрочные) визы и ВНЖ будут проверять через соответствующие базы данных безопасности и миграции. В перспективе VIS (Визовая информационная система, прим. URA.RU) будет сопряжена не только с Шенгенской информационной системой, но и системой въезда-выезда и ЕС, а также Европейской системой разрешений на поездки (ETIAS), базами Европола и Интерпола», — сообщается на официальном сайте АТОР. Объем информационной системы теперь расширен — в ней будут храниться данные обо всех визах: краткосрочных, долгосрочных и видах на жительство.

Чтобы получить шенгенскую визу, теперь россиянам кроме бумажной фотографии понадобится цифровая. Информация из заграничного паспорта или другого документа и биометрические данные будут храниться в системе VIS. Изменились и правила сдачи дактилоскопии — теперь отпечатки пальцев будут сдавать дети, начиная с 6 лет. Граждан старше 75 лет от этой процедуру освободили. По данным АТОР, новые правила вступят в силу с 2022 года.

Недавно стало известно, что генконсультво Франции в Москве с 1 июня вновь будет принимать запросы на продление пятилетних шенгенских виз, срок который истек во время пандемии COVID-19. Возможность запросить краткосрочные визы появится позже, сообщает RT.