Собчак: власти Москвы скоро ужесточат карантин

Ксения Собчак сообщила о скором ужесточении ограничительных мер в Москве Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти Москвы в ближайшее время объявят о новых ограничительных мерах по коронавирусу. Об этом сообщила журналистка Ксения Собчак.

«Подписаны распоряжения о новых ограничениях в Москве. Будет ужесточение карантина», — написала Собчак в telegram-канале «Кровавая барыня». По данным журналистки, ограничения вступят в силу в ближайшее время.

Ранее политолог Станислав Белковский сообщал, что Москва вернется к локдауну с 21 июня. По его информации, власти закроют пункты общепита. При этом в столице не будут вновь вводить систему QR-пропусков, уточнил он.