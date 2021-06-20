Собчак: власти Москвы скоро ужесточат карантин

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Пресс-конференция Ксении Собчак в ТАСС. Москва, собчак ксения, портрет
Ксения Собчак сообщила о скором ужесточении ограничительных мер в Москве Фото:
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Коронавирус COVID-19

Власти Москвы в ближайшее время объявят о новых ограничительных мерах по коронавирусу. Об этом сообщила журналистка Ксения Собчак.

«Подписаны распоряжения о новых ограничениях в Москве. Будет ужесточение карантина», — написала Собчак в telegram-канале «Кровавая барыня». По данным журналистки, ограничения вступят в силу в ближайшее время.

Ранее политолог Станислав Белковский сообщал, что Москва вернется к локдауну с 21 июня. По его информации, власти закроют пункты общепита. При этом в столице не будут вновь вводить систему QR-пропусков, уточнил он.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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