Сбербанк спрогнозировал рекордный рост ВВП

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Российская экономика вырастет на рекордные 4,2% Фото:
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По итогам текущего года российская экономика может вырасти на рекордные 4,2-4,3 процента. Об этом заявил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

«Сейчас, судя по всему, пик третьей волны [коронавируса] в России пройден. Ограничения ослабляются, и это способствует росту потребительских расходов», — приводит слова Александра Ведяхина РИА «Новости». В результате это приведет к росту экономики.

По данным Росстата, прогнозируемые темпы роста ВВП должны превысить показатели с 2012 года. Структура потребления становится все больше похожей на докризисную, но это все еще восстановительный рост, отметил зампред.

Также он заявил, что основные риски для экономического роста связаны с внешними факторами. «Замедление темпов роста других экономик, того же Китая, может привести к снижению внешнего спроса и, следовательно, к более низким темпам роста у нас», — заключил Александр Ведяхин.

Ранее Минфин прогнозировало, что российский ВВП в 2021 году увеличится до 4% годовых, а инфляция превысит 5%. В Минэкономразвития давали другой прогноз.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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