В Госдуме предложили новые выплаты для пенсионеров и детей

Миронов предложил ввести социальные продуктовые карты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В России необходимо ввести социальные продуктовые карты, на которые можно покупать только отечественные товары. Об этом заявил депутат Госдумы, лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Он предложил распространить новые льготы на пенсионеров, семьи с детьми и безработных.

«Все готово для создания социальных карт с „окрашенными“ деньгами. Мы призываем Минтруд распространить эту практику, чтобы государство могло помогать безработным, пенсионерам и семьям с детьми», — написал Миронов в своем Telegram-канале. По его мнению, массовый выпуск социальных продуктовых карт, на которые можно покупать только отечественные товары, будет хорошим подспорьем и для граждан, и для бизнеса.

Ранее Миронов предложил урезать финансирование чиновников, а также бюджет резервного фонда. Он считает, что эти средства необходимо направить на повышение пенсий россиян. Кроме того, депутат считает, что власти РФ должны пойти на новые меры поддержки рождаемости, в том числе расширение перечня существующих денежных выплат молодым родителям.