Онищенко заявил, что масочный режим не соблюдают 90% россиян

08 декабря 2021 в 18:39 Размер текста - 17 +

Геннадий Онищенко объяснил, когда маску носить не нужно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Масочный режим не соблюдает порядка 90% россиян, поэтому оштрафовать всех нарушителей не получится. Об этом в беседе с URA.RU заявил бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко. Верховный суд признал фотографии достаточным доказательством, чтобы обосновать назначение штрафа гражданину без маски. В ведомстве отметили, что в таких случаях нет смысла проводить расследование, так как установить нарушение масочного режима несложно. «Распознавание лиц сделано для других целей, чтобы правоохранительные органы могли выслеживать нежелательных лиц. Если нужно, пусть используют эту систему. Это хорошим все равно не кончится. У нас в лучшем случае 10% носят маски. Всех не перештрафуешь», — сказал Геннадий Онищенко. Бывший главный санитарный врач поддержал штрафы за нарушение масочного режима. Нужно делать там, где это действительно нужно, а не где попало. Не вижу здесь ничего запредельного. Это и кнут и пряник. Если я привитый и вышел погулять, маска не нужна. Если я сижу один в кабинете, мне маска не нужна. А если пришли 20 человек, то я ее надену», — объяснил эпидемиолог. Он призвал прекратить вводить серьезные ограничения из-за коронавируса и дать возможность экономике работать. Международные санитарные правила и их главный принцип — не запрещать, а создать условия для возможной безопасности при работе бизнеса, а бизнес под все сейчас подходит. А не просто закрыли и радуются, экономика рухнула, народ разорился. Нужно создать максимально эффективную систему, которая обеспечит работу транспорта, экономики, но чтоб она была безопасна. Мы уже идем на этом пути. Если все достигнут коллективного иммунитета, если будет документ пусть ездят, ходят, экономика работает. Нельзя измываться над людьми. Мы так нарушим эволюцию и вернемся в пещеры» — отметил Онищенко. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Масочный режим не соблюдает порядка 90% россиян, поэтому оштрафовать всех нарушителей не получится. Об этом в беседе с URA.RU заявил бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко. Верховный суд признал фотографии достаточным доказательством, чтобы обосновать назначение штрафа гражданину без маски. В ведомстве отметили, что в таких случаях нет смысла проводить расследование, так как установить нарушение масочного режима несложно. «Распознавание лиц сделано для других целей, чтобы правоохранительные органы могли выслеживать нежелательных лиц. Если нужно, пусть используют эту систему. Это хорошим все равно не кончится. У нас в лучшем случае 10% носят маски. Всех не перештрафуешь», — сказал Геннадий Онищенко. Бывший главный санитарный врач поддержал штрафы за нарушение масочного режима. Нужно делать там, где это действительно нужно, а не где попало. Не вижу здесь ничего запредельного. Это и кнут и пряник. Если я привитый и вышел погулять, маска не нужна. Если я сижу один в кабинете, мне маска не нужна. А если пришли 20 человек, то я ее надену», — объяснил эпидемиолог. Он призвал прекратить вводить серьезные ограничения из-за коронавируса и дать возможность экономике работать. Международные санитарные правила и их главный принцип — не запрещать, а создать условия для возможной безопасности при работе бизнеса, а бизнес под все сейчас подходит. А не просто закрыли и радуются, экономика рухнула, народ разорился. Нужно создать максимально эффективную систему, которая обеспечит работу транспорта, экономики, но чтоб она была безопасна. Мы уже идем на этом пути. Если все достигнут коллективного иммунитета, если будет документ пусть ездят, ходят, экономика работает. Нельзя измываться над людьми. Мы так нарушим эволюцию и вернемся в пещеры» — отметил Онищенко.