Посольство РФ в США ответило на идею ядерного удара по Москве

09 декабря 2021 в 09:33 Размер текста - 17 +

Конгрессмен не подобает шутить на тему ядерного оружия, заявили в посольстве России в США Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Посольство России в США назвало «безответственным» заявление сенатора США от республиканской партии Роджера Уикера о возможном применении ядерного оружия против Москвы. Конгрессмену посоветовали ознакомиться с совместным заявлением российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена, в котором говорится о недопустимости ядерной войны. Уикер в интервью телеканалу Fox New заявил, что рекомендовал Байдену «превентивно» применить ядерное оружие против Москвы в случае ее вторжения на Украину. Посольство России заявило, что конгрессмену не подобает шутить с такой темой. «Подобные высказывания — безответственны. Советуем всем непросвещенным взять в руки и внимательно ознакомиться с совместным заявлением президентов России и США от 16 июня 2021 года. В этом документе подтверждена приверженность двух стран принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана», — сообщается на странице посольства РФ в США в Facebook. В дипломатическом ведомстве напомнили, что Путин и Байден ранее обозначили «контуры возможного снижения напряженности» в российско-американских отношениях. Согласование долгосрочных гарантий безопасности «требует спокойствия», которое может быть нарушено «необдуманными заявлениями» Уикера, считают в посольстве. Ранее немецкое издание Bild опубликовало «план вторжения» России на Украину, которое, по данным источника в НАТО, должно произойти в конце января — начале февраля 2022 года. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала материал фальсификацией, основанной на немецких документах времен Второй мировой войны. Байден в ходе разговора с Путиным предупредил, что США может ввести жесткие экономические санкции в случае вторжения России на Украину, передает «Национальная служба новостей». При этом глава Белого Дома отказался оказывать Киеву военную помощь из-за разногласий с Москвой и вводить войска, передает телеканал 360. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Посольство России в США назвало «безответственным» заявление сенатора США от республиканской партии Роджера Уикера о возможном применении ядерного оружия против Москвы. Конгрессмену посоветовали ознакомиться с совместным заявлением российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена, в котором говорится о недопустимости ядерной войны. Уикер в интервью телеканалу Fox New заявил, что рекомендовал Байдену «превентивно» применить ядерное оружие против Москвы в случае ее вторжения на Украину. Посольство России заявило, что конгрессмену не подобает шутить с такой темой. «Подобные высказывания — безответственны. Советуем всем непросвещенным взять в руки и внимательно ознакомиться с совместным заявлением президентов России и США от 16 июня 2021 года. В этом документе подтверждена приверженность двух стран принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана», — сообщается на странице посольства РФ в США в Facebook. В дипломатическом ведомстве напомнили, что Путин и Байден ранее обозначили «контуры возможного снижения напряженности» в российско-американских отношениях. Согласование долгосрочных гарантий безопасности «требует спокойствия», которое может быть нарушено «необдуманными заявлениями» Уикера, считают в посольстве. Ранее немецкое издание Bild опубликовало «план вторжения» России на Украину, которое, по данным источника в НАТО, должно произойти в конце января — начале февраля 2022 года. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала материал фальсификацией, основанной на немецких документах времен Второй мировой войны. Байден в ходе разговора с Путиным предупредил, что США может ввести жесткие экономические санкции в случае вторжения России на Украину, передает «Национальная служба новостей». При этом глава Белого Дома отказался оказывать Киеву военную помощь из-за разногласий с Москвой и вводить войска, передает телеканал 360.