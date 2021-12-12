Подростки осквернили «Родину-мать» в Набережных Челнах

Подростки потушили Вечный огонь на мемориале «Родина-мать» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Набережных Челнах (Татарстан) подростки осквернили мемориальный комплекс «Родина-мать» и потушили Вечный огонь. Прокуратура проводит проверку по факту инцидента.

«Полицейские Набережных Челнов установили двух подростков, потушивших Вечный огонь. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как подростки из хулиганских побуждений потушили пламя Вечного огня и быстро скрылись. Несовершеннолетние были установлены и доставлены в отдел полиции для профилактической беседы», — передает «Интерфакс» заявление пресс-службы республиканской прокуратуры.

В отношении родителей подростков составлены административные протоколы. Им вменяют неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.