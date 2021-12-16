В Кремле обеспокоены высокой инфляцией

16 декабря 2021 в 15:08 Размер текста - 17 +

Инфляция — тема обеспокоенности для администрации президента РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU В администрации президента обеспокоены высокими темпами инфляции. На встрече с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин поручил сделать все возможное, чтобы привести показатели в норму. «Это сложный процесс, который требует сложной и большой постоянной работы, чем Кабмин и занимается. Инфляция высокая и есть установка президента делать все возможное, чтобы вернуть ее в нормальные показатели как можно скорее. Это тема для обеспокоенности», — сообщил Песков во время конференц-колла. По словам президента России Владимира Путина, одной из главнейших задач является борьба с бедностью. Ранее в Минтруда отчитались о росте пенсий выше уровня инфляции. По данным министерства, за 6 лет инфляция нарастающим итогом составила 46%, а индексация указанных пенсий — 55%. На 2022 год министерство уже подготовило предложения по индексации пенсий. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В администрации президента обеспокоены высокими темпами инфляции. На встрече с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин поручил сделать все возможное, чтобы привести показатели в норму. «Это сложный процесс, который требует сложной и большой постоянной работы, чем Кабмин и занимается. Инфляция высокая и есть установка президента делать все возможное, чтобы вернуть ее в нормальные показатели как можно скорее. Это тема для обеспокоенности», — сообщил Песков во время конференц-колла. По словам президента России Владимира Путина, одной из главнейших задач является борьба с бедностью. Ранее в Минтруда отчитались о росте пенсий выше уровня инфляции. По данным министерства, за 6 лет инфляция нарастающим итогом составила 46%, а индексация указанных пенсий — 55%. На 2022 год министерство уже подготовило предложения по индексации пенсий.