В Кремле обеспокоены высокой инфляцией

В администрации президента обеспокоены высокими темпами инфляции. На встрече с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин поручил сделать все возможное, чтобы привести показатели в норму.
«Это сложный процесс, который требует сложной и большой постоянной работы, чем Кабмин и занимается. Инфляция высокая и есть установка президента делать все возможное, чтобы вернуть ее в нормальные показатели как можно скорее. Это тема для обеспокоенности», — сообщил Песков во время конференц-колла.
В администрации президента обеспокоены высокими темпами инфляции. На встрече с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин поручил сделать все возможное, чтобы привести показатели в норму. «Это сложный процесс, который требует сложной и большой постоянной работы, чем Кабмин и занимается. Инфляция высокая и есть установка президента делать все возможное, чтобы вернуть ее в нормальные показатели как можно скорее. Это тема для обеспокоенности», — сообщил Песков во время конференц-колла. По словам президента России Владимира Путина, одной из главнейших задач является борьба с бедностью. Ранее в Минтруда отчитались о росте пенсий выше уровня инфляции. По данным министерства, за 6 лет инфляция нарастающим итогом составила 46%, а индексация указанных пенсий — 55%. На 2022 год министерство уже подготовило предложения по индексации пенсий.