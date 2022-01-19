Власти одной из стран Евросоюза признали Крым российским

С Крымом, являющимся частью РФ, необходимо развивать отношения. В свою очередь, антироссийские санкции, которые ввели другие страны, способны принести только вред. Об этом рассказал вице-премьер, министр экономики Словакии Рихард Сулик.
«Страны должны взаимодействовать друг с другом. И некоторые из наших экспортеров пострадали. Таким образом, санкции наносят только ущерб, а Крым все равно российский. Нужно смотреть вперед и строить отношения», — подчеркнул он в беседе со словацким изданием Pravda.
Санкции в отношении России будут приняты только в случае ее нападения на Украину, заявил ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. При этом РФ гораздо лучше подготовлена к последствиям потенциальных экономических санкций со стороны Запада, чем европейские государства, передает «Федеральное агентство новостей». Кроме того, введенные ограничения не окажут существенного влияния на кредитоспособность российских банков, заявил руководитель группы рейтингов финансовых институтов Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Валерий Пивень. Его слова передает RT.
С Крымом, являющимся частью РФ, необходимо развивать отношения. В свою очередь, антироссийские санкции, которые ввели другие страны, способны принести только вред. Об этом рассказал вице-премьер, министр экономики Словакии Рихард Сулик. «Страны должны взаимодействовать друг с другом. И некоторые из наших экспортеров пострадали. Таким образом, санкции наносят только ущерб, а Крым все равно российский. Нужно смотреть вперед и строить отношения», — подчеркнул он в беседе со словацким изданием Pravda. Санкции в отношении России будут приняты только в случае ее нападения на Украину, заявил ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. При этом РФ гораздо лучше подготовлена к последствиям потенциальных экономических санкций со стороны Запада, чем европейские государства, передает «Федеральное агентство новостей». Кроме того, введенные ограничения не окажут существенного влияния на кредитоспособность российских банков, заявил руководитель группы рейтингов финансовых институтов Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Валерий Пивень. Его слова передает RT.