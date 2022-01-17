17 января 2022

В ЕС назвали единственное условие для введения санкций против РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Флаг Евросоюза. Москва, европа, флаг евросоюз
По словам Жозепа Борреля, никто не собирался вводить превентивные санкции против России Фото:

Санкции в отношении России будут приняты только в случае ее нападения на Украину. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

Европейский союз будет готов принять меры в отношении России только в случае ее агрессии против Украины, заявил Жозеп Боррель, передает ТАСС. «Никто никогда не говорил о превентивных санкциях в отношении России», — подчеркнул он.

Ранее URA.RU сообщало, что глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил американских чиновников во лжи о подготовке Россией предлога для вторжения на Украину. Сенатор США Марко Рубио предложил новый проект санкций против России. Совет Евросоюза продлил антироссийские санкции до 31 июля. Лавров оценил заявление о 18 сценариях ответа США на случай войны России и Украины, передает RT.

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Санкции в отношении России будут приняты только в случае ее нападения на Украину. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Европейский союз будет готов принять меры в отношении России только в случае ее агрессии против Украины, заявил Жозеп Боррель, передает ТАСС. «Никто никогда не говорил о превентивных санкциях в отношении России», — подчеркнул он. Ранее URA.RU сообщало, что глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил американских чиновников во лжи о подготовке Россией предлога для вторжения на Украину. Сенатор США Марко Рубио предложил новый проект санкций против России. Совет Евросоюза продлил антироссийские санкции до 31 июля. Лавров оценил заявление о 18 сценариях ответа США на случай войны России и Украины, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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