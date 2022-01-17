В ЕС назвали единственное условие для введения санкций против РФ

18 января 2022 в 01:56 Размер текста - 17 +

Санкции в отношении России будут приняты только в случае ее нападения на Украину. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Европейский союз будет готов принять меры в отношении России только в случае ее агрессии против Украины, заявил Жозеп Боррель, передает ТАСС. «Никто никогда не говорил о превентивных санкциях в отношении России», — подчеркнул он. Ранее URA.RU сообщало, что глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил американских чиновников во лжи о подготовке Россией предлога для вторжения на Украину. Сенатор США Марко Рубио предложил новый проект санкций против России. Совет Евросоюза продлил антироссийские санкции до 31 июля. Лавров оценил заявление о 18 сценариях ответа США на случай войны России и Украины, передает RT.