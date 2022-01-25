Пригожин объявил тендер на проведение песенного конкурса в Питере

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Фестиваль
Общий призовой фонд конкурса позитивных песен составит 10 млн рублей Фото:

Российский бизнесмен Евгений Пригожин объявил о проведении конкурса позитивных песен о Санкт-Петербурге. Принадлежащая бизнесмену компания «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» уже ищет подрядчика для организации конкурса. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании.

«Конкурс позитивной песни о Северной столице объявил бизнесмен Евгений Пригожин. Компания „Конкорд Менеджмент и Консалтинг“ ищет подрядчика для организации конкурса позитивной песни о Санкт-Петербурге», — сообщили в пресс-службе.

Согласно сообщению, любая компания может подать заявку на проведение мероприятия. Коммерческие условия и оплата будут обсуждаться после утверждения заявки. Направить обращение можно по адресу: press-mail@inbox.ru.

Общий призовой фонд конкурса составит 10 млн рублей. В соревновании смогут принять участие молодые артисты со всей России.

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Российский бизнесмен Евгений Пригожин объявил о проведении конкурса позитивных песен о Санкт-Петербурге. Принадлежащая бизнесмену компания «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» уже ищет подрядчика для организации конкурса. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. «Конкурс позитивной песни о Северной столице объявил бизнесмен Евгений Пригожин. Компания „Конкорд Менеджмент и Консалтинг“ ищет подрядчика для организации конкурса позитивной песни о Санкт-Петербурге», — сообщили в пресс-службе. Согласно сообщению, любая компания может подать заявку на проведение мероприятия. Коммерческие условия и оплата будут обсуждаться после утверждения заявки. Направить обращение можно по адресу: press-mail@inbox.ru. Общий призовой фонд конкурса составит 10 млн рублей. В соревновании смогут принять участие молодые артисты со всей России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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