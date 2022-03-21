Суд запретил комику Мирзализаде вернуться в Россию

21 марта 2022 в 16:52 Размер текста - 17 +

Суд оставил в силе запрет на въезд комика Идрака Мирзализаде в Россию Фото: Размик Закарян © URA.RU Адвокат стендап-комика Идрака Мирзализаде Сергей Бадамшин рассказал, что Замоскворецкий суд Москвы отклонил административный иск к МВД, которое ограничило его доверителю въезд в РФ сроком на 14 лет. Он отметил, что решение суда будет обжаловано в вышестоящую инстанцию. «В удовлетворении иска суд отказал. Будет обжаловать решение», — рассказал ТАСС адвокат комика Сергей Бадамшин. Он считает решение незаконным. Ранее стендап-комику Идраку Мирзализаде запретили въезжать в РФ до 2035 года после его оскорбительной шутки в адрес россиян. Изначально в МВД России установили пожизненный срок нежелательности пребывания Мирзализаде на территории России. Это решение было обжаловано в судебном порядке. Позже Замоскворецкий суд Москвы обязал установить комику Идраку Мирзализаде разумный срок нежелательности его пребывания в России на 14 лет. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Адвокат стендап-комика Идрака Мирзализаде Сергей Бадамшин рассказал, что Замоскворецкий суд Москвы отклонил административный иск к МВД, которое ограничило его доверителю въезд в РФ сроком на 14 лет. Он отметил, что решение суда будет обжаловано в вышестоящую инстанцию. «В удовлетворении иска суд отказал. Будет обжаловать решение», — рассказал ТАСС адвокат комика Сергей Бадамшин. Он считает решение незаконным. Ранее стендап-комику Идраку Мирзализаде запретили въезжать в РФ до 2035 года после его оскорбительной шутки в адрес россиян. Изначально в МВД России установили пожизненный срок нежелательности пребывания Мирзализаде на территории России. Это решение было обжаловано в судебном порядке. Позже Замоскворецкий суд Москвы обязал установить комику Идраку Мирзализаде разумный срок нежелательности его пребывания в России на 14 лет.