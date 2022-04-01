ЦБ смягчил ограничения на зарубежные переводы

01 апреля 2022 в 12:20 Размер текста - 17 +

Центробанк заявил об увеличении порога суммы переводов за рубеж Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Центральный Банк России заявил о повышении порогов по суммам переводов средств за рубеж для физических лиц на ближайшие 6 месяцев. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте Центробанка. «Банк России установил на ближайшие 6 месяцев новые пороги по суммам переводов средств за рубеж для граждан. За месяц физилица имеют право перевести за пределы РФ со своего счета в российском банке на свой счет или другому физлицу за рубежом не более 10 тысяч долларов США или в эквиваленте в другой валюте. Через компании, оказывающие услуги по переводу денежных средств без открытия счета, можно перевести в месяц не более 5 тысяч долларов США или в эквиваленте в другой валюте», — сообщается на официальном сайте ЦБ. Новые нормы распространяются на резидентов и нерезидентов из стран, не поддерживающих санкции. Ранее Банк России РФ ввел ограничение на движение средств в недружественные страны. Гражданам были разрешены переводы не превышающие пяти долларов в месяц. Такое решение стало ответом на заморозку части российских резервов иностранными банками. Помимо этого, Банк России ввел ограничение на выдачу валютных вкладов и счетов граждан. Выдача средств наличными только в рублях будет осуществляться до 9 сентября. Меры, предпринятые ЦБ, стали ответом на санкции, которые страны Запада начали вводить после начала спецоперации РФ на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что санкционное давление на страну ведется еще с начала 2000-х годов и лишь усугубилось в последние месяцы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Центральный Банк России заявил о повышении порогов по суммам переводов средств за рубеж для физических лиц на ближайшие 6 месяцев. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте Центробанка. «Банк России установил на ближайшие 6 месяцев новые пороги по суммам переводов средств за рубеж для граждан. За месяц физилица имеют право перевести за пределы РФ со своего счета в российском банке на свой счет или другому физлицу за рубежом не более 10 тысяч долларов США или в эквиваленте в другой валюте. Через компании, оказывающие услуги по переводу денежных средств без открытия счета, можно перевести в месяц не более 5 тысяч долларов США или в эквиваленте в другой валюте», — сообщается на официальном сайте ЦБ. Новые нормы распространяются на резидентов и нерезидентов из стран, не поддерживающих санкции. Ранее Банк России РФ ввел ограничение на движение средств в недружественные страны. Гражданам были разрешены переводы не превышающие пяти долларов в месяц. Такое решение стало ответом на заморозку части российских резервов иностранными банками. Помимо этого, Банк России ввел ограничение на выдачу валютных вкладов и счетов граждан. Выдача средств наличными только в рублях будет осуществляться до 9 сентября. Меры, предпринятые ЦБ, стали ответом на санкции, которые страны Запада начали вводить после начала спецоперации РФ на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что санкционное давление на страну ведется еще с начала 2000-х годов и лишь усугубилось в последние месяцы.