Жители Курска иронично поздравили НАТО с днем рождения. Фото, видео

04 апреля 2022 в 17:52 Размер текста - 17 +

Альянс празднует день рождения 4 апреля Фото: Официальный сайт президента Украины В Курске на мусорных баках города появились наклейки с поздравлением НАТО. Так жители отметили день рождения альянса. «НАТО, с днем рождения!» — указано на наклейках, которые распространили в местных пабликах «ВКонтакте». Их расклеили в разных частях города. Другие жители поддержали акцию. «Похоже, что куряне получше многих европейских политиков понимают реальное место НАТО», — написал автор поста в группе «Курский Бомондъ». Другой пользователь предложил новое место для этих наклеек: «На двери деревенских туалетов еще наклейте». НАТО является военно-политическим блоком, который объединяет большинство стран Европы, а также США и Канаду. Он был основан 4 апреля 1949 года. На тот момент, было всего 12 стран-участниц. Однако позднее, несмотря на обещание, данное властям СССР, альянс начал расширяться, в том числе на Восток. С 2014 года была угроза вступления Украины в НАТО, что было недопустимо для властей России. В этой ситуации блок подступил бы в плотную к границам с РФ. Такие наклейки появились в разных районах города Курск Фото: «ВКонтакте» Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Курске на мусорных баках города появились наклейки с поздравлением НАТО. Так жители отметили день рождения альянса. «НАТО, с днем рождения!» — указано на наклейках, которые распространили в местных пабликах «ВКонтакте». Их расклеили в разных частях города. Другие жители поддержали акцию. «Похоже, что куряне получше многих европейских политиков понимают реальное место НАТО», — написал автор поста в группе «Курский Бомондъ». Другой пользователь предложил новое место для этих наклеек: «На двери деревенских туалетов еще наклейте». НАТО является военно-политическим блоком, который объединяет большинство стран Европы, а также США и Канаду. Он был основан 4 апреля 1949 года. На тот момент, было всего 12 стран-участниц. Однако позднее, несмотря на обещание, данное властям СССР, альянс начал расширяться, в том числе на Восток. С 2014 года была угроза вступления Украины в НАТО, что было недопустимо для властей России. В этой ситуации блок подступил бы в плотную к границам с РФ.