В ООН допустили появление новых украинских фейков по типу Бучи

05 апреля 2022 в 23:43 Размер текста - 17 +

На заседании ООН Небензя допустил создание новых фейков по типу Бучи Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Фейки о спецоперации России на Украине Россия не исключает появление новых «мерзких» провокаций, подготовленных Киевом в отношении ВС РФ. С таким заявлением выступил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. «Мы предполагаем, что будут и дальше происходить новые мерзкие провокации по типу Бучи, новые попытки очернить российских солдат и представить их садистами и насильниками. Это крайняя подлость», — сказала Небензя в обращении к западным коллегам, предает РИА «Новости». По словам постпреда, Запад «разыгрывает украинскую карту» и с каждым днем все больше нагнетает «истерическую антироссийскую пропагандистскую кампанию». Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По словам главы государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. С украинской стороны, по жалобам народной милиции ЛНР и ДНР, продолжаются обстрелы мирных жителей республик системами залпового огня «Град», «Ураган», авиаракетами и авиабомбами. Зафиксированы десятки жертв среди гражданского населения. Последней провокацией стал город Буча, где якобы произошло массовое убийство мирных граждан, которое украинские и западные СМИ приписывают российским солдатам. Ситуация в Буче является постановкой ВСУ, заявило Минобороны РФ. Кроме того, в Кремле не исключили, что последующее заявление киевских властей о том, что ситуация там «хуже, чем в Буче и Мариуполе», а также новые видео о братских могилах являются фальсификацией. МИД РФ Сергей Лавров заявил, что подобными провокациями Украина пытается сорвать переговоры с Россией о Донбассе и Крыме. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия не исключает появление новых «мерзких» провокаций, подготовленных Киевом в отношении ВС РФ. С таким заявлением выступил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. «Мы предполагаем, что будут и дальше происходить новые мерзкие провокации по типу Бучи, новые попытки очернить российских солдат и представить их садистами и насильниками. Это крайняя подлость», — сказала Небензя в обращении к западным коллегам, предает РИА «Новости». По словам постпреда, Запад «разыгрывает украинскую карту» и с каждым днем все больше нагнетает «истерическую антироссийскую пропагандистскую кампанию». Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По словам главы государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. С украинской стороны, по жалобам народной милиции ЛНР и ДНР, продолжаются обстрелы мирных жителей республик системами залпового огня «Град», «Ураган», авиаракетами и авиабомбами. Зафиксированы десятки жертв среди гражданского населения. Последней провокацией стал город Буча, где якобы произошло массовое убийство мирных граждан, которое украинские и западные СМИ приписывают российским солдатам. Ситуация в Буче является постановкой ВСУ, заявило Минобороны РФ. Кроме того, в Кремле не исключили, что последующее заявление киевских властей о том, что ситуация там «хуже, чем в Буче и Мариуполе», а также новые видео о братских могилах являются фальсификацией. МИД РФ Сергей Лавров заявил, что подобными провокациями Украина пытается сорвать переговоры с Россией о Донбассе и Крыме.