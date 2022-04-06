Соратник Трампа назвал главную ошибку Байдена на Украине

Названа величайшая ошибка Джо Байдена на Украине Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Стремление президента США Джо Байдена продвинуть НАТО к западным рубежам России за счет Украины может стать величайшей внешнеполитической ошибкой страны со времен Второй мировой войны. С таким заявлением выступил экс-советник министра обороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа Дуглас Макгрегор.

«Американские власти ничему не учатся и ничего не помнят. Байден и однопартийное руководство в Вашингтоне сами упрочивают господство на евразийском пространстве плеяды ведущих мировых экономических держав — России, Китая, Индии, Японии, Средней и Юго-Восточной Азии. Западные СМИ безостановочно выставляют российских лидеров и вооруженные силы России в неблагоприятном свете, и создается впечатление, что Байден хватается за любую легенду, которая мало-мальски вписывается в его риторику», — написал Макгрегор для издания The American Conservative.

Он также отметил, что из-за близости Украины Москва имеет практически неограниченный доступ к резервам военной силы. Российские ВКС и сухопутные войска могут методично и точечно сметать сопротивление.

Ранее Байден неоднократно негативно высказывался в адрес президента России Владимира Путина. Так, он позволял себе назвать его «мясником», «кровавым диктатором» и «головорезом». Недавно он также заявил, что считает Путина военным преступником. Однако глава Америки никак не пояснил, на чем основано его высказывание. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на это напомнила Байдену о военных преступлениях в Югославии, Ираке и Косово, сообщает Pravda.Ru.

Санкционное давление на Россию продолжается с начала «нулевых» и обострилось в последний месяц, когда Россия начала спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель западных стран и США — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. Ограничения коснулись банковского и экономического сектора страны.

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