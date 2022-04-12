Футбольных фанатов из России позвали в добровольцы Донбасса

12 апреля 2022 в 22:06 Размер текста - 17 +

Из футбольных фанатов хотят сформировать комендантские подразделения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российских футбольных фанатов призвали принять участие в боевых действиях на Украине в составе спецподразделения российской армии. С таким обращением выступил участник фанатской «фирмы» ЦСКА Red Blue Warriors, ополченец ДНР с позывным «Испанец», ранее командовавший разведротой Горловки. «Большинство футбольных фанатов будут служить в „комендантских подразделениях“. Им предстоит охранять базу и другие важные объекты, то есть наш тыл. Кроме того, ребята будут ездить на полигоны, обучаться военному делу у закаленных бойцов», — рассказал Испанец порталу «Ридус». Он также отметил, что те, кто пройдет подготовку и проявит себя, смогут поучаствовать в боевых операциях на линии соприкосновения и в тылу противника. Ранее президент РФ Владимир Путин предложил пойти навстречу зарубежным добровольцам, которые хотят оказать помощь жителям Донбасса. Глава Минобороны Сергей Шойгу отметил, что ведомство получило более 16 тысяч заявок от добровольцев только из стран Ближнего Востока, передает RT. Также немало добровольцев отправляются в Донбасс из Чечни. Ранее глава республики Рамзан Кадыров сообщил о новой партии из 300 человек, пишет MK.RU. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее главные цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. С украинской стороны продолжаются обстрелы Донбасса, погибают тысячи мирных жителей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Российских футбольных фанатов призвали принять участие в боевых действиях на Украине в составе спецподразделения российской армии. С таким обращением выступил участник фанатской «фирмы» ЦСКА Red Blue Warriors, ополченец ДНР с позывным «Испанец», ранее командовавший разведротой Горловки. «Большинство футбольных фанатов будут служить в „комендантских подразделениях“. Им предстоит охранять базу и другие важные объекты, то есть наш тыл. Кроме того, ребята будут ездить на полигоны, обучаться военному делу у закаленных бойцов», — рассказал Испанец порталу «Ридус». Он также отметил, что те, кто пройдет подготовку и проявит себя, смогут поучаствовать в боевых операциях на линии соприкосновения и в тылу противника. Ранее президент РФ Владимир Путин предложил пойти навстречу зарубежным добровольцам, которые хотят оказать помощь жителям Донбасса. Глава Минобороны Сергей Шойгу отметил, что ведомство получило более 16 тысяч заявок от добровольцев только из стран Ближнего Востока, передает RT. Также немало добровольцев отправляются в Донбасс из Чечни. Ранее глава республики Рамзан Кадыров сообщил о новой партии из 300 человек, пишет MK.RU. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее главные цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. С украинской стороны продолжаются обстрелы Донбасса, погибают тысячи мирных жителей.