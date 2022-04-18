СМИ: экс-банкир Аваев застрелил жену и дочь из-за ревности

18 апреля 2022 в 23:38 Размер текста - 17 +

По версии следствия, экс-банкир Аваев застрелил жену из-за ревности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Стал известен возможный мотив тройного убийства семьи вице-президента «Газпромбанка» Владислава Аваева в квартире на западе Москвы. Приоритетной версией трагедии стала ревность. Сообщается, что супруги давно находились в затяжном конфликте. «47-летняя супруга бизнесмена находилась на пятом месяце беременности. Причем отцом ребенка был недавно уволившийся, когда вскрылась правда, водитель. Известно также, что в прошлом году Елена судилась с супругом из-за разногласий в воспитании их общей 13-летней дочери, у которой была инвалидность», — передает версию следствия Пятый канал. По предварительным данным, в утро перед убийством, Аваев вызвал водителя к дому на Университетском проспекте. Однако дверь работнику никто не открыл. Попасть внутрь водителю помогла старшая дочь Аваева. Приехавшая ближе к обеду девушка обнаружила тела семьи с огнестрельными ранениями, пистолет лежал в руке отца. Ранее в Москве была найдена убитой семья Аваева. По предварительной версии, 51-летний Владислав застрелил свою 47-летнюю супругу Елену и 13-летнюю дочь Марию из пистолета, а затем совершил самоубийство. Их тела дома на Университетском проспекте обнаружила родственница, которая долго не могла дозвониться до Аваевых. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Стал известен возможный мотив тройного убийства семьи вице-президента «Газпромбанка» Владислава Аваева в квартире на западе Москвы. Приоритетной версией трагедии стала ревность. Сообщается, что супруги давно находились в затяжном конфликте. «47-летняя супруга бизнесмена находилась на пятом месяце беременности. Причем отцом ребенка был недавно уволившийся, когда вскрылась правда, водитель. Известно также, что в прошлом году Елена судилась с супругом из-за разногласий в воспитании их общей 13-летней дочери, у которой была инвалидность», — передает версию следствия Пятый канал. По предварительным данным, в утро перед убийством, Аваев вызвал водителя к дому на Университетском проспекте. Однако дверь работнику никто не открыл. Попасть внутрь водителю помогла старшая дочь Аваева. Приехавшая ближе к обеду девушка обнаружила тела семьи с огнестрельными ранениями, пистолет лежал в руке отца. Ранее в Москве была найдена убитой семья Аваева. По предварительной версии, 51-летний Владислав застрелил свою 47-летнюю супругу Елену и 13-летнюю дочь Марию из пистолета, а затем совершил самоубийство. Их тела дома на Университетском проспекте обнаружила родственница, которая долго не могла дозвониться до Аваевых.