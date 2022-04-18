Baza: семья бывшего вице-президента «Газпромбанка» найдена убитой

Предполагается, что семью Аваева застрелили
Семья бывшего вице-президента «Газпромбанка» Владислава Аваева найдена убитой в Москве. Предполагается, что убийство совершил глава семьи, пишет telegram-канал Baza.
«По предварительной версии, 51-летний Владислав застрелил свою 47-летнюю супругу Елену и 13-летнюю дочь Марию из пистолета, а затем совершил самоубийство», — передает Baza. Их тела дома на Университетском проспекте обнаружила родственница, которая долго не могла дозвониться до Аваевых.
Редакция URA.RU направила запрос в ГУ МВД по городу Москва. Ответ ожидается.
Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на