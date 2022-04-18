Baza: семья бывшего вице-президента «Газпромбанка» найдена убитой

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Предполагается, что семью Аваева застрелили Фото:

Семья бывшего вице-президента «Газпромбанка» Владислава Аваева найдена убитой в Москве. Предполагается, что убийство совершил глава семьи, пишет telegram-канал Baza.

«По предварительной версии, 51-летний Владислав застрелил свою 47-летнюю супругу Елену и 13-летнюю дочь Марию из пистолета, а затем совершил самоубийство», — передает Baza. Их тела дома на Университетском проспекте обнаружила родственница, которая долго не могла дозвониться до Аваевых.

Редакция URA.RU направила запрос в ГУ МВД по городу Москва. Ответ ожидается.

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Семья бывшего вице-президента «Газпромбанка» Владислава Аваева найдена убитой в Москве. Предполагается, что убийство совершил глава семьи, пишет telegram-канал Baza. «По предварительной версии, 51-летний Владислав застрелил свою 47-летнюю супругу Елену и 13-летнюю дочь Марию из пистолета, а затем совершил самоубийство», — передает Baza. Их тела дома на Университетском проспекте обнаружила родственница, которая долго не могла дозвониться до Аваевых. Редакция URA.RU направила запрос в ГУ МВД по городу Москва. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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