Байден обсудил с союзниками санкции против РФ и помощь Украине

19 апреля 2022 в 23:55 Размер текста - 17 +

Джо Байден обсудил с союзниками план действий, касательный РФ и Украины Фото: Patrick Semansky AP/TASS новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент США Джо Байден обсудил по видеосвязи с лидерами союзных стран будущие рестрикции против России, а также помощь Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «Мы все еще рассматриваем [этот вопрос], идет процесс, касающийся дополнительных санкций. Некоторые [из них] изучаются [исполнительной ветвью власти США]», — заявила Псаки, передает ТАСС. Подробностей, о каких санкциях идет речь, она не сообщила. Кроме того, лидеры союзных стран подтвердили приверженность оказанию экономической и гуманитарной помощи Украине. По мнению представителей китайского агентства Global Times, США отправляет на Украину вооружение, тем самым затягивая российскую спецоперацию на этой территории. Они предупредили, что это может ударить по самой России, так как спецоперация в таком случае может затянуться. Помощь с поставками оружия активно оказывают Украине США, Великобритания, а также некоторые страны Евросоюза. Так, Штаты готовы поставить очередной пакет вооружения на 750 миллионов долларов. Он включает в себя вертолеты Ми-17, гаубицы, беспилотники и защитные костюмы. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Президент США Джо Байден обсудил по видеосвязи с лидерами союзных стран будущие рестрикции против России, а также помощь Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «Мы все еще рассматриваем [этот вопрос], идет процесс, касающийся дополнительных санкций. Некоторые [из них] изучаются [исполнительной ветвью власти США]», — заявила Псаки, передает ТАСС. Подробностей, о каких санкциях идет речь, она не сообщила. Кроме того, лидеры союзных стран подтвердили приверженность оказанию экономической и гуманитарной помощи Украине. По мнению представителей китайского агентства Global Times, США отправляет на Украину вооружение, тем самым затягивая российскую спецоперацию на этой территории. Они предупредили, что это может ударить по самой России, так как спецоперация в таком случае может затянуться. Помощь с поставками оружия активно оказывают Украине США, Великобритания, а также некоторые страны Евросоюза. Так, Штаты готовы поставить очередной пакет вооружения на 750 миллионов долларов. Он включает в себя вертолеты Ми-17, гаубицы, беспилотники и защитные костюмы. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.