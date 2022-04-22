Канада поставила Киеву тяжелую артиллерию

23 апреля 2022 в 02:08 Размер текста - 17 +

Канада отправила на Украину очередной пакет военной помощи Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Правительство Канады предоставило Украине тяжелую артиллерию. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении канадского Минобороны. «Канада предоставила украинским силам безопасности тяжелую артиллерию, как того просила Украина», — говорится в документе. Сообщается, что речь идет о 155-миллиметровых гаубицах M777 с дальностью стрельбы до 30 км и боеприпасах к ним. Также Киев получил дополнительные боекомплекты к уже переданным противотанковым гранатометам. Сейчас канадское правительство изучает вопрос о поставках бронеавтомобилей и обслуживании видеокамер на беспилотных летальных аппаратах. Ранее Вашингтон заявлял о намерениях выделить Киеву 500 млн долларов прямой экономической помощи. Сам президент Украины Владимир Зеленский днем ранее во время круглого стола в рамках мероприятий весенней сессии МВФ и Всемирного банка запросил у организаций до 7 миллиардов долларов ежемесячно. Поставляющий вооружение для ВСУ транспорт НАТО (в организацию входит и США) будет рассматриваться российскими военными в качестве целей для уничтожения, ранее заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Американский журналист Такер Карлсон призвал проверить счета президента Зеленского, прежде чем оказывать Киеву дорогостоящую военную помощь. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Правительство Канады предоставило Украине тяжелую артиллерию. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении канадского Минобороны. «Канада предоставила украинским силам безопасности тяжелую артиллерию, как того просила Украина», — говорится в документе. Сообщается, что речь идет о 155-миллиметровых гаубицах M777 с дальностью стрельбы до 30 км и боеприпасах к ним. Также Киев получил дополнительные боекомплекты к уже переданным противотанковым гранатометам. Сейчас канадское правительство изучает вопрос о поставках бронеавтомобилей и обслуживании видеокамер на беспилотных летальных аппаратах. Ранее Вашингтон заявлял о намерениях выделить Киеву 500 млн долларов прямой экономической помощи. Сам президент Украины Владимир Зеленский днем ранее во время круглого стола в рамках мероприятий весенней сессии МВФ и Всемирного банка запросил у организаций до 7 миллиардов долларов ежемесячно. Поставляющий вооружение для ВСУ транспорт НАТО (в организацию входит и США) будет рассматриваться российскими военными в качестве целей для уничтожения, ранее заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Американский журналист Такер Карлсон призвал проверить счета президента Зеленского, прежде чем оказывать Киеву дорогостоящую военную помощь.