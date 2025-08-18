Путин обсудил с Рахмоном подготовку своего визита в Таджикистан

Путин и Рахмон также рассмотрели вопросы подготовки к предстоящим международным мероприятиям
Путин и Рахмон также рассмотрели вопросы подготовки к предстоящим международным мероприятиям

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном подготовку визита в Душанбе, запланированного на октябрь этого года. Об этом говорится на официальном сайте Кремля.

«Затронуты актуальные вопросы развития российско-таджикистанских отношений и подготовки к государственному визиту Президента Российской Федерации в Таджикистан», — говорится в материале. Путин и Рахмон также рассмотрели вопросы подготовки к предстоящим международным мероприятиям, которые пройдут этой осенью в Душанбе. В частности, речь шла о саммите «Центральная Азия — Россия» и заседании Совета глав государств СНГ.

В ходе разговора Владимир Путин поделился с Эмомали Рахмоном своими оценками итогов российско-американской встречи, состоявшейся 15 августа в Анкоридже. Главной темой переговоров с президентом США Дональдом Трампом стало урегулирование конфликта на Украине. Российский лидер отметил позитивный настрой сторон и выразил надежду на достижение долгосрочного мира.

