Герой России генерал Абачев получил серьезное ранение

За выдающиеся заслуги Абачев был удостоен Золотой Звезды Героя России
За выдающиеся заслуги Абачев был удостоен Золотой Звезды Героя России

Герой России генерал Эседулла Абачев получил серьезное ранение в одном из приграничных районов. Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

«Нерадостные новости с передовой — несколько дней назад наш земляк, Герой России Эседулла Абачев, находясь в одном из приграничных районов, получил серьезное ранение», — написал Меликов в своем telegram-канале. Сразу после ранения генералу была оказана экстренная медицинская помощь, а затем организована срочная госпитализация в один из лучших военно-медицинских центров страны. Состояние Абачева оценивается как тяжелое, но стабильное.

На место происшествия по поручению Сергея Меликова выезжал глава Дагестанских Огней Замир Гаджимурадов, который ранее служил под началом Абачева. В ближайшее время Меликов планирует лично навестить пострадавшего.

Генерал Абачев после окончания Харьковского гвардейского высшего танкового командного училища посвятил более 35 лет защите Родины. За выдающиеся заслуги и самоотверженное выполнение боевых задач, в том числе в зоне специальной военной операции, Абачев был удостоен Золотой Звезды Героя России и ряда других государственных наград. На момент ранения Эседулла Абачев занимал пост заместителя командующего одного из военных округов.

