Герой России генерал Абачев получил серьезное ранение

Герой России генерал Эседулла Абачев получил серьезное ранение в одном из приграничных районов. Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.
«Нерадостные новости с передовой — несколько дней назад наш земляк, Герой России Эседулла Абачев, находясь в одном из приграничных районов, получил серьезное ранение», — написал Меликов в своем telegram-канале. Сразу после ранения генералу была оказана экстренная медицинская помощь, а затем организована срочная госпитализация в один из лучших военно-медицинских центров страны. Состояние Абачева оценивается как тяжелое, но стабильное.
На место происшествия по поручению Сергея Меликова выезжал глава Дагестанских Огней Замир Гаджимурадов, который ранее служил под началом Абачева. В ближайшее время Меликов планирует лично навестить пострадавшего.
Генерал Абачев после окончания Харьковского гвардейского высшего танкового командного училища посвятил более 35 лет защите Родины. За выдающиеся заслуги и самоотверженное выполнение боевых задач, в том числе в зоне специальной военной операции, Абачев был удостоен Золотой Звезды Героя России и ряда других государственных наград. На момент ранения Эседулла Абачев занимал пост заместителя командующего одного из военных округов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.