Премьер-министр Республики Сербской Вишкович подал в отставку

Премьер-министр Республики Сербской Радован Вишкович объявил о своей отставке. На пресс-конференции в Белграде Вишкович подчеркнул, что его решение было согласовано с президентом энтитета Милорадом Додиком.
«Своему преемнику оставляю стабильную РС, а новому Правительству Сербской желаю успеха», — сказал Вишкович, передает RuSerbia.com. После его заявления ожидается формирование нового кабинета министров.
Республика Сербская является одним из двух основных образований (энтитетов) в составе Боснии и Герцеговины, наряду с Федерацией Боснии и Герцеговины. Система государственного управления страны построена на принципах пропорционального представительства трех народов: бошняков, сербов и хорватов. Республика Сербская занимает около 49% территории страны. Босния и Герцеговина функционирует под надзором высокого представителя международного сообщества, назначаемого Советом по выполнению мирного соглашения. Этот пост был учрежден в соответствии с Дейтонским соглашением, которое положило конец конфликту в 1990-х годах. Однако с 2021 года вокруг легитимности нынешнего высокого представителя Кристиана Шмидта возникли споры: Россия и Китай не признают его назначение, поскольку оно не было одобрено Советом Безопасности ООН.
