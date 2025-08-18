Премьер-министр Республики Сербской Вишкович подал в отставку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
После заявления Вишковича ожидается формирование нового кабинета министров
После заявления Вишковича ожидается формирование нового кабинета министров Фото:

Премьер-министр Республики Сербской Радован Вишкович объявил о своей отставке. На пресс-конференции в Белграде Вишкович подчеркнул, что его решение было согласовано с президентом энтитета Милорадом Додиком.

«Своему преемнику оставляю стабильную РС, а новому Правительству Сербской желаю успеха», — сказал Вишкович, передает RuSerbia.com. После его заявления ожидается формирование нового кабинета министров.

Республика Сербская является одним из двух основных образований (энтитетов) в составе Боснии и Герцеговины, наряду с Федерацией Боснии и Герцеговины. Система государственного управления страны построена на принципах пропорционального представительства трех народов: бошняков, сербов и хорватов. Республика Сербская занимает около 49% территории страны. Босния и Герцеговина функционирует под надзором высокого представителя международного сообщества, назначаемого Советом по выполнению мирного соглашения. Этот пост был учрежден в соответствии с Дейтонским соглашением, которое положило конец конфликту в 1990-х годах. Однако с 2021 года вокруг легитимности нынешнего высокого представителя Кристиана Шмидта возникли споры: Россия и Китай не признают его назначение, поскольку оно не было одобрено Советом Безопасности ООН.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Премьер-министр Республики Сербской Радован Вишкович объявил о своей отставке. На пресс-конференции в Белграде Вишкович подчеркнул, что его решение было согласовано с президентом энтитета Милорадом Додиком. «Своему преемнику оставляю стабильную РС, а новому Правительству Сербской желаю успеха», — сказал Вишкович, передает RuSerbia.com. После его заявления ожидается формирование нового кабинета министров. Республика Сербская является одним из двух основных образований (энтитетов) в составе Боснии и Герцеговины, наряду с Федерацией Боснии и Герцеговины. Система государственного управления страны построена на принципах пропорционального представительства трех народов: бошняков, сербов и хорватов. Республика Сербская занимает около 49% территории страны. Босния и Герцеговина функционирует под надзором высокого представителя международного сообщества, назначаемого Советом по выполнению мирного соглашения. Этот пост был учрежден в соответствии с Дейтонским соглашением, которое положило конец конфликту в 1990-х годах. Однако с 2021 года вокруг легитимности нынешнего высокого представителя Кристиана Шмидта возникли споры: Россия и Китай не признают его назначение, поскольку оно не было одобрено Советом Безопасности ООН.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...