Reuters: Германия готовит «кризисный план» на случай проблем с РФ

10 мая 2022 в 04:43 Размер текста - 17 +

Власти Германии готовят пакет мер на случай прекращения поставок газа из России Фото: Николай Бастриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Власти Германии подготавливают «кризисный план» на случай, если Россия внезапно прекратить поставлять газ. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на своих источников. Германия опасается, что Россия перекроет поставки газа, потому разрабатывает комплекс чрезвычайных мер для того, чтобы справиться с этой ситуацией, говорится в статье агентства. По словам трех немецких чиновников, Берлин поддержит предоставление дополнительных кредитов и гарантий для поддержки энергетических компаний, помогая им справиться с растущими ценами. Собеседники агентства рассказали, что власти Германии допускают возможность «взять под контроль» нефтеперерабатывающий завод в Шведте, принадлежащий «Роснефти». Уточняется, что на его долю приходится большая часть импортируемой российской нефти, и он может пострадать из-за решения об эмбарго на поставки в рамках санкционной политики Европейского союза. Агентство отмечает, что в 2021 году на долю российского газа приходилось 55% импорта Германии. Немецкие власти заявляли, что Берлин собирается отказаться от российского газа, но рассчитывает на то, что до середины 2024 года объем поставок из РФ будет значительным. Ранее сообщалось, что Германия сделала первый шаг для отказа от газа из РФ, начав строить терминал для импорта СПГ из США и Ближнего востока. Страны Запада ввели жесткие санкции против России после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Однако негативные последствия, такие как рост цен, наблюдаются и в США, а также странах Евросоюза. Так, канцлер ФРГ Олаф Шольц предрек мощный экономический кризис и потери миллионов рабочих мест в случае эмбарго на поставки российского газа. Сообщалось, что из-за санкций против РФ в Германии рекордно возросли цены местных производителей. Стране уже предрекли дефицит бензина. При этом президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия успешно справилась с беспрецедентным давлением со стороны Запада. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Власти Германии подготавливают «кризисный план» на случай, если Россия внезапно прекратить поставлять газ. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на своих источников. Германия опасается, что Россия перекроет поставки газа, потому разрабатывает комплекс чрезвычайных мер для того, чтобы справиться с этой ситуацией, говорится в статье агентства. По словам трех немецких чиновников, Берлин поддержит предоставление дополнительных кредитов и гарантий для поддержки энергетических компаний, помогая им справиться с растущими ценами. Собеседники агентства рассказали, что власти Германии допускают возможность «взять под контроль» нефтеперерабатывающий завод в Шведте, принадлежащий «Роснефти». Уточняется, что на его долю приходится большая часть импортируемой российской нефти, и он может пострадать из-за решения об эмбарго на поставки в рамках санкционной политики Европейского союза. Агентство отмечает, что в 2021 году на долю российского газа приходилось 55% импорта Германии. Немецкие власти заявляли, что Берлин собирается отказаться от российского газа, но рассчитывает на то, что до середины 2024 года объем поставок из РФ будет значительным. Ранее сообщалось, что Германия сделала первый шаг для отказа от газа из РФ, начав строить терминал для импорта СПГ из США и Ближнего востока. Страны Запада ввели жесткие санкции против России после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Однако негативные последствия, такие как рост цен, наблюдаются и в США, а также странах Евросоюза. Так, канцлер ФРГ Олаф Шольц предрек мощный экономический кризис и потери миллионов рабочих мест в случае эмбарго на поставки российского газа. Сообщалось, что из-за санкций против РФ в Германии рекордно возросли цены местных производителей. Стране уже предрекли дефицит бензина. При этом президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия успешно справилась с беспрецедентным давлением со стороны Запада.